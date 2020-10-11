南北團結日 用路跑慶雙十
雙十節你在做甚麼? 記得小時候還守在電視前看國慶大典，看閱兵分裂式。
最有印象的就是民國80年的華統演習，當時是以介壽路作為司令台。
臨時約好雙十畫雙十，但昨天還下著雨，
今天迎來了涼爽一百分的天氣。 一早就看到有其他友團開跑。
一早趁的微涼的清風開心的等待。
集合開跑開錶。
這次由我們靈魂使者帶路。
遇到第二組友團，超開心。
途中遇到網美景點。
著名郵箱。
妹子雙美。
又遇到一次友團。
跑完開始一系列四次方大合照。
三位國旗美女特寫。
同時中南各分部也即時連線。
是不是完美的畫面呢?
妹子陪跑團祝大家雙十節愉快。
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