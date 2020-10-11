南北團結日 用路跑慶雙十

雙十節你在做甚麼? 記得小時候還守在電視前看國慶大典，看閱兵分裂式。

最有印象的就是民國80年的華統演習，當時是以介壽路作為司令台。

臨時約好雙十畫雙十，但昨天還下著雨，

今天迎來了涼爽一百分的天氣。 一早就看到有其他友團開跑。

一早趁的微涼的清風開心的等待。

集合開跑開錶。

這次由我們靈魂使者帶路。

遇到第二組友團，超開心。

途中遇到網美景點。

著名郵箱。

妹子雙美。

又遇到一次友團。

跑完開始一系列四次方大合照。

三位國旗美女特寫。

同時中南各分部也即時連線。

是不是完美的畫面呢?

妹子陪跑團祝大家雙十節愉快。