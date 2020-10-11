路跑小品／Why Do You Run？我為我的精彩的人生而跑

猶記得學生時期是不喜歡跑步的，因為跑完小腿會有非常僵硬的不適感，當時以打球為主，但打的也是2266，還常常被罵。出社會後，每天上班下班，日復一日的平庸生活，總覺得想做點什麼，當時胖胖的自己就想先來減肥吧！先為自己平庸的人生做點改變，於是加入當時的跑團開始跑步，當時自己跑5公里超痛苦，但是跑團的威力很強大，跑團的好玩是撐下5公里的動力。

然而跑團在隔年的4月解散了，保留下來的是養成跑步習慣的自己。跑著跑著也都依半馬為主，2015想挑戰全馬，很不自量力的報名了第一屆更名的台北馬拉松，沒有好好訓練的結果只有落馬的份，（還好經過幾年的訓練在2019血恥），在2017年初，也很痛苦的完成初馬金門馬。

之後陸續完成芝加哥、柏林馬拉松，有鑑於跑旅的有趣，開始帶著老爸一起跑，一家人一起跑旅，2017京都馬，雖然老爸落馬，但老爸覺得好玩，大大小小的路跑賽都帶著老爸，以及一家人一起跑旅，一直到2018年9月，公佈了2019年東京馬拉松的抽籤結果，中午時查詢我沒中，老爸中了，有些擔心，下午再查我也中籤，於是就帶著還未完成全馬挑戰的阿爸上戰場，沿途的補給當然不在話下，雨也是一直下。

看看老爸看到42公里牌子的笑容這一切都值得了🤣🤣🤣

跑旅的有趣為我的人生增添了許多色彩，當然跟著老爸一起更具意義，就連日月潭湧渡也一樣有趣有意義。

在未來希望這麼有意義精彩下去，繼續精彩繼續一起玩一起跑旅一起體驗不平凡的人生。

#GarminTW、#WhyDoYouRun、#Forerunner