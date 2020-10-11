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路跑小品／Why Do You Run？我為自己而跑
回想起阿甘正傳其中經典一幕，就是阿甘不停的奔跑，他說沒有特別的理由。從國小開始就接觸到跑步，加入田徑隊，一直到大學，如果問我為什麼會跑步，我大概也是這樣回答，或者說我壓根沒想過，跑步之於我到底是什麼呢？
（啟蒙我跑步的起點⬆️）
一直到自己參加了第一次的馬拉松-京都馬（也是我人生的第一場海外馬），感受到前所未有的體驗，也讓我明白，我為什麼會這麼喜歡跑步，在跑馬的過程中，專注在自己的呼吸丶動作，彷彿這個世界只有我自己，即使外在有這麼多的人存在，卻擁有屬於自己的寧靜，頓時領悟我跑步我在。
（初馬京都馬的成績⬆️)
每天都是一種練習，用今天換走過去，來自陳綺貞的歌詞，身為一名跑者，今天的自己要比昨天進步一點，一點一滴累積，直到站在起跑線，通過終點線，將練習的成果，綻放在42.195公里的道路上，然後在最後看見進化的自己，就如同我最愛的Jay大說過在終點看見更好的自己。我為什麼而跑，我為自己而跑。
#GarminTW
#WhyDoYouRun
#Forerunner
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