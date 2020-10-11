快訊

將接連出現3颱？ 吳德榮：第2個擾動間接影響台灣天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路跑小品／Why Do You Run？我為自己而跑

運動筆記 / Siao-tu Huang
第二次的海外馬，大阪馬⬆️
第二次的海外馬，大阪馬⬆️

回想起阿甘正傳其中經典一幕，就是阿甘不停的奔跑，他說沒有特別的理由。從國小開始就接觸到跑步，加入田徑隊，一直到大學，如果問我為什麼會跑步，我大概也是這樣回答，或者說我壓根沒想過，跑步之於我到底是什麼呢？

（啟蒙我跑步的起點⬆️）

  一直到自己參加了第一次的馬拉松-京都馬（也是我人生的第一場海外馬），感受到前所未有的體驗，也讓我明白，我為什麼會這麼喜歡跑步，在跑馬的過程中，專注在自己的呼吸丶動作，彷彿這個世界只有我自己，即使外在有這麼多的人存在，卻擁有屬於自己的寧靜，頓時領悟我跑步我在。

（初馬京都馬的成績⬆️)

  每天都是一種練習，用今天換走過去，來自陳綺貞的歌詞，身為一名跑者，今天的自己要比昨天進步一點，一點一滴累積，直到站在起跑線，通過終點線，將練習的成果，綻放在42.195公里的道路上，然後在最後看見進化的自己，就如同我最愛的Jay大說過在終點看見更好的自己。我為什麼而跑，我為自己而跑。

#GarminTW

#WhyDoYouRun

#Forerunner

田徑

延伸閱讀

關西5個親子同樂新觀光景點！ 在電影村乘坐EVA初號機、大阪森林家族公園童話場景…

比毛髮還難找！日業者打造「指紋大小」戰艦模型

日系文青風超美！康是美攜手京都「SOU・SOU」推周年慶限定組

【空間記憶】蕭裕奇／關於小房子的心靈記憶

相關新聞

路跑小品／Why Do You Run？我為自己而跑

回想起阿甘正傳其中經典一幕，就是阿甘不停的奔跑，他說沒有特別的理由。從國小開始就接觸到跑步，加入田徑隊，一直到大學，如果問我為什麼會跑步，我大概也是這樣回答，或者說我壓根沒想過，跑步之於我到底是什麼呢

路跑小品／Why Do You Run？我為我的精彩的人生而跑

猶記得學生時期是不喜歡跑步的，因為跑完小腿會有非常僵硬的不適感，當時以打球為主，但打的也是2266，還常常被罵。出社會後，每天上班下班，日復一日的平庸生活，總覺得想做點什麼，當時胖胖的自己就想先來減肥

路跑人物／去年倫敦馬跑了最後一名 今年決定再戰一場

在你邁出第一步後，你就不再只是勇敢的媽媽，更是一個無畏的跑者。 萬眾矚目的倫敦馬拉松已經 在 10 月 4 日落下帷幕，盡管 Bekele 的臨時退出讓原本被視作「王者之戰」的比賽缺了不少話題，

南北團結日 用路跑慶雙十

雙十節你在做甚麼? 記得小時候還守在電視前看國慶大典，看閱兵分裂式。 最有印象的就是民國80年的華統演習，當時是以介壽路作為司令台。 臨時約好雙十畫雙十，但昨天還下著雨， 今天迎來了涼爽一百

跑步小品／Why do you run？我為了進步與友情而跑

成長過程中從未寫過興趣是「運動」這種事，國中時體育課乘涼、專科時800m跑到嘴唇泛白、大學基本上都是修一些不用曬太陽好過好棒棒的課。轉折是到了某任感情的結束，再加上一些家庭及工作因素，當時的心理狀態有

跑步小品／Why Do You Run？我為健康而跑！

Why Do You Run?我為健康而跑！ 回想到自己接觸慢跑運動有一段時間了， 對一般民眾來說培養運動習慣，可以從運動333開始（每週3次/每次持續30分鐘/每分鐘心跳達130

跑步小品／Why do you run？透過跑步找尋自我

跑步算是紓解壓力和自我對話的方式。「動中求靜」，也因為鐵人三項的因素也讓我開始有長距離跑步的習慣。 喜歡一大早在大家還在睡夢中時在開闊的路上奔跑，喜歡在操場一個人靜靜的感受心跳的奔跑。喜歡在奔跑

跑步小品／Why Do You Run？我為了試試還能不能跑而跑

學生時代的我完全不喜歡跑步，因為覺得跑步很無聊，不過我非常愛運動，各種球類運動都嘗試，但在二十幾歲那段初入職場的日子，沒有養成規律運動的習慣，結果就是體重開始緩緩上升，不再是高中大學時期所謂的怎麼吃都

疫情未息 2021東京馬拉松延至10月17日

受到新型冠狀病毒疫情影響，原訂2021年3月舉行的東京馬拉松活動確定延至10月17日舉行，規模維持約3萬8000人

跑步小品／Why Do You Run？我為自己而跑

GCAM完賽照(照片拍攝於2018年澳洲黃金海岸馬拉松) 要感謝GD Runners跑團所有的教練團、校長Jason、小海真愛團的所有人、小弱弱隊友、丹丹教練、米米，族繁不及備載。 跑

跑步小品／Why Do you Run？ 我為找、樂、子而跑

身為一個運動白癡，對於衝成績實在有心無力，但身為一個愛玩客，我都說.. Run for Fun, for Food, for Lottery！ 這真的就是我跑步的目的了。 想當初邁出腳步的契

跑步小品／Why Do you Run？ 為健康和自己而跑

曾經我也是一個不喜歡運動的人，而且總是為自己找藉口的人，跑步這件事完全讓我翻白眼，天底下感覺運動就是一件讓自己痛苦的事，怎麼會有人深陷又上癮的事，我心想這是最愚蠢的一個活動了。直到自己的身體在38歲的

熱門新聞

NBA／巴特勒戰到力竭畫面瘋傳 教頭：成為冠軍前的模樣

NBA／拿下G5仍不滿意表現 巴特勒直言格林沒進是幸運

NBA／總冠軍G5熱火巴特勒大三元 111:108勝湖人續命

NBA／巴特勒35分大三元 熱火險勝湖人留一線生機

NBA／總冠軍賽格林關鍵3分失手 詹姆斯：我相信他

NBA／預言羅賓森成致勝功臣 巴特勒連三分進球數都說中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。