跑步小品／Why do you run？透過跑步找尋自我

跑步算是紓解壓力和自我對話的方式。「動中求靜」，也因為鐵人三項的因素也讓我開始有長距離跑步的習慣。

喜歡一大早在大家還在睡夢中時在開闊的路上奔跑，喜歡在操場一個人靜靜的感受心跳的奔跑。喜歡在奔跑找尋自己的對話，好好的回想這陣子發生的林林種種大小事。偶爾團練和跑友互相交流聽聽別人的故事和目標，開心的完成當天的課表。

總在三鐵/跑步路上遇見努力朝著目標前進，堅毅不搖的人，每個人的理由不盡相同但卻朝著同個方向前進。我想這也跟人生一樣吧！

🏃Why do you run?🏃

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