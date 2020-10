跑步小品／Why Do You Run？我為健康而跑！

Why Do You Run?我為健康而跑!

回想到自己接觸慢跑運動有一段時間了, 對一般民眾來說培養運動習慣,可以從運動333開始(每週3次/每次持續30分鐘/每分鐘心跳達130下),尤其是慢跑運動簡單方便,只要搭配合適的跑鞋及服裝,時間/身體/天候狀況許可,隨時隨地都能達到運動目的。

一方面透過運動維持體適能,並且紓解生活及工作壓力,同時避免3高(高血壓/血糖/血脂)。

現代人格外重視健康及養生,一方面三餐搭配均衡飲食,透過適合自己的規律運動也很重要,保持身體健康才能在工作空檔,繼續進修充實新知,參加公益活動為社會貢獻心力。利用這次機會盤點一下這段期間,參加路跑活動累計:10公里路跑(28次)、半程馬拉松(13次)、超半程馬拉松(4次)、全程馬拉松(5次),發現藉由慢跑活動帶給我的許多額外收穫,至今仍然印象深刻:

1、印象中在學生時期(國小/國中)體育課,時常在操場上舉行跑步活動,全班同學在跑道上奔跑,但是記得1982年國小六年級時,卻是代表班上參加校慶運動會,壘球擲遠成績獲得全年級第6名。至於第一次真正路跑比賽,則是到了1983年國中時期體育課,全班同學測驗2公里越野跑,全班同學們一行人從校門口出發,經過自來水廠右轉回棒球場,最終辛苦獲得全班第一名,當天成績是11分57秒,往後2年都代表班上參加校慶運動會。高中就讀建教合作班-機工科,1988年半工半讀完成高中學業,在工廠實習時期有參加過,員工籃球比賽成績獲得優勝。高中畢業到了1991年當兵2年,3000公尺跑步變成每日的重要體能訓練。

2、退伍又回到原本實習工廠任職,後才在工廠男同事鼓勵之下,1995年第一次一起參加路跑比賽。

在1996年還因此上過宣傳海報,趕緊剪下當紀念。

1999年第一次上分組凸台,成績獲得挑戰組第三名。

2003年和公司員工,搭2台遊覽車到曾文水庫,跑步成績獲得分組第14名。

2005到2008年,有時候到大陸出差(武漢),會利用每次上班前空檔,到酒店附近慢跑,利用雙腳體驗感覺蠻特別的。

3、2014年起開始跨出舒適圈,同時挑戰半馬/超半馬/初馬,其中10月份雲林半程馬拉松成績,最佳獲得40歲分組第10名。 隔月在台中港半程馬拉松,成績獲得4名(破當年PB)。到了年底挑戰初馬成功,最終成績5小時完賽。

2016年2月嘉義市半程馬拉松,成績獲得分組第三名。

2017年11月東海大學,10k路跑成績獲得分組第三名。

2018年則利用員工日海外旅遊,第一次在雪地上慢跑30分鐘,全身包緊緊感覺蠻特別的,

同年在12月嘉義市半程馬拉松,成績獲得分組第四名。2019年台中市半程馬拉松,我最後一場40歲組路跑活動,成績獲得分組亞軍。

4、2020年開始跨組參加50歲組路跑,元月份嘉義市12k路跑比賽,成績獲得分組第三名。

近期8月份在台中市,第一屆BC柏釧公益路跑,9k組成績獲得分組第七名。

以上,感謝佛主保庇順利完賽,透過慢跑運動增加生活中的小確幸,利用空檔在網路上分享跑步心得,這幾年則參加跑步新書發表會(作者:最速象總/書籍名稱:去你的人生低谷)

以及網路上跑步心得分享,獲得幾本跑步書籍。

吸收到許多跑步知識及技能,日後將藉由公益路跑活動,持續為社會貢獻一份心力,加油吧!

