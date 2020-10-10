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跑步小品／Why Do You Run？我為健康而跑！

運動筆記 / 安洲
Why Do You Run？我為健康而跑！
Why Do You Run？我為健康而跑！

Why Do You Run?我為健康而跑！       

回想到自己接觸慢跑運動有一段時間了， 對一般民眾來說培養運動習慣，可以從運動333開始（每週3次/每次持續30分鐘/每分鐘心跳達130下），尤其是慢跑運動簡單方便，只要搭配合適的跑鞋及服裝，時間/身體/天候狀況許可，隨時隨地都能達到運動目的。

一方面透過運動維持體適能，並且紓解生活及工作壓力，同時避免3高（高血壓/血糖/血脂）。

現代人格外重視健康及養生，一方面三餐搭配均衡飲食，透過適合自己的規律運動也很重要，保持身體健康才能在工作空檔，繼續進修充實新知，參加公益活動為社會貢獻心力。利用這次機會盤點一下這段期間，參加路跑活動累計：10公里路跑（28次）、半程馬拉松（13次）、超半程馬拉松（4次）、全程馬拉松（5次），發現藉由慢跑活動帶給我的許多額外收穫，至今仍然印象深刻：      

1、印象中在學生時期（國小/國中）體育課，時常在操場上舉行跑步活動，全班同學在跑道上奔跑，但是記得1982年國小六年級時，卻是代表班上參加校慶運動會，壘球擲遠成績獲得全年級第6名。至於第一次真正路跑比賽，則是到了1983年國中時期體育課，全班同學測驗2公里越野跑，全班同學們一行人從校門口出發，經過自來水廠右轉回棒球場，最終辛苦獲得全班第一名，當天成績是11分57秒，往後2年都代表班上參加校慶運動會。高中就讀建教合作班-機工科，1988年半工半讀完成高中學業，在工廠實習時期有參加過，員工籃球比賽成績獲得優勝。高中畢業到了1991年當兵2年，3000公尺跑步變成每日的重要體能訓練。  

    

 2、退伍又回到原本實習工廠任職，後才在工廠男同事鼓勵之下，1995年第一次一起參加路跑比賽。

在1996年還因此上過宣傳海報，趕緊剪下當紀念。

1999年第一次上分組凸台，成績獲得挑戰組第三名。

2003年和公司員工，搭2台遊覽車到曾文水庫，跑步成績獲得分組第14名。

2005到2008年，有時候到大陸出差（武漢），會利用每次上班前空檔，到酒店附近慢跑，利用雙腳體驗感覺蠻特別的。    

3、2014年起開始跨出舒適圈，同時挑戰半馬/超半馬/初馬，其中10月份雲林半程馬拉松成績，最佳獲得40歲分組第10名。隔月在台中港半程馬拉松，成績獲得4名（破當年PB)。到了年底挑戰初馬成功，最終成績5小時完賽。

2016年2月嘉義市半程馬拉松，成績獲得分組第三名。

2017年11月東海大學，10k路跑成績獲得分組第三名。

2018年則利用員工日海外旅遊，第一次在雪地上慢跑30分鐘，全身包緊緊感覺蠻特別的，

同年在12月嘉義市半程馬拉松，成績獲得分組第四名。2019年台中市半程馬拉松，我最後一場40歲組路跑活動，成績獲得分組亞軍。

 

4、2020年開始跨組參加50歲組路跑，元月份嘉義市12k路跑比賽，成績獲得分組第三名。

近期8月份在台中市，第一屆BC柏釧公益路跑，9k組成績獲得分組第七名。

   

以上，感謝佛主保庇順利完賽，透過慢跑運動增加生活中的小確幸，利用空檔在網路上分享跑步心得，這幾年則參加跑步新書發表會（作者：最速象總/書籍名稱：去你的人生低谷）

以及網路上跑步心得分享，獲得幾本跑步書籍。

吸收到許多跑步知識及技能，日後將藉由公益路跑活動，持續為社會貢獻一份心力，加油吧！

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#WhyDoYouRun

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越野跑 棒球

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