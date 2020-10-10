跑步小品／Why Do You Run？我為了試試還能不能跑而跑

學生時代的我完全不喜歡跑步，因為覺得跑步很無聊，不過我非常愛運動，各種球類運動都嘗試，但在二十幾歲那段初入職場的日子，沒有養成規律運動的習慣，結果就是體重開始緩緩上升，不再是高中大學時期所謂的怎麼吃都吃不胖！

我曾經一直以為自己的膝蓋壞得差不多了，所以只敢做非常緩和的健走，每次當嘗試跑起來時膝蓋就不舒服，連走路爬山都還需要用護膝，就這樣健走了十多年，至少讓自己維持著運動習慣，生活就是在工作、家庭中打轉，有段時間甚至覺得自己得了強迫症，逼自己要運動、要讀英文、要看教養書、要看康健雜誌、要能讓孩子吃得營養均衡，直到醫生告訴我：要不要把自我要求的標準調整一下！試著放鬆自己…嘗試改變！

在四十四歲時，因為一個影片「張鈞甯，用跑步 釋放自己」https://www.youtube.com/watch?v=846O_K8IXns

、一本書劉憶萱「用40場馬拉松慶祝自己40歲生日」被感動了，被觸發了，我想：或許可以嘗試看看，我還能不能跑！那時候的我還不知道一場全馬是多少公里，我只希望我可以一口氣跑完學校操場(400m)十圈時，膝蓋可以不痛，光這樣就摸索好久，請教許多人，包括作者劉憶萱也鼓勵我！所以，現在只要有任何人想開始跑步，我一定努力分享，因為起頭最難，也最容易放棄！最難的已經撐過來之後，就不會再輕言說放棄！很開心，在20200119完成我的第一場超馬鎮西堡50K時恰好遇上作者劉憶萱的人生第一百場馬拉松，夠有緣分吧！

原來我還能跑，還完成了超馬，從此，我不再輕易說不可能、做不到，試了就有無限可能！從一開始的跑步流汗讓自己開心，後來與自己的另一半一起參與賽事，有共同興趣與話題，然後加入跑團，參加跑步銀行的5421規律跑者活動已經來到第V期，因而認識更多跑友，把跑步變得更有趣，甚至到各地旅跑，跑步使自己的視野更寬廣，生活添加更多樂趣及期待！

跑步銀行的5421規律跑者團結日活動

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