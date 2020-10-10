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跑步小品／Why do you run？我為了進步與友情而跑

運動筆記 / Chantal

成長過程中從未寫過興趣是「運動」這種事，國中時體育課乘涼、專科時800m跑到嘴唇泛白、大學基本上都是修一些不用曬太陽好過好棒棒的課。轉折是到了某任感情的結束，再加上一些家庭及工作因素，當時的心理狀態有些低落。那時的我沒什麼興趣，不知道怎麼去轉移注意力，去看了醫生，拿了抗憂鬱的藥。一直以來胃都不太好，結果吃了藥以後胃痛得難受，我問著自己：「真的要這樣過日子？」於是報了小型運動教室的有氧課程，開始了運動這條（不歸）路。利用有氧課程建立一些些基礎後，由於生病的家母術後也需要運動，我們開始在潭雅神自行車道她散步我跑步，一點一點地增加，一直到了今天。

「為什麼要這麼辛苦？」

每次在下班後擠出時間完成運動，久久崩潰一次時；又或是每次盡全力跑完馬後痠痛唉唉叫時，常常收到的一句話。-「我覺得應該是因為成就感。」有天突然回頭看看以前的成績，跟現在的成績相比，覺得自己有很大的進展，當時心裡的感動到現在還記得。在運動上的努力總是誠實地反應在現在的成績，這讓我覺得：「我不是停滯不前的。」。至少在繁忙的日常中，我沒有因為任何事，讓我自己停下了進步的腳步，我才有活著的踏實感。

在多年跑步以後，我開始加入跑團，認識能夠一起玩（ㄈㄚ）樂（ㄈㄥ）的朋友，有人可以陪我聊我的課表、有人陪我跑山、一起在田徑場旁邊收操聊天，讓一切都有趣到不行，每次約跑或團練都值得期待。有時我也認為我跑步，是因為有他們互相砥礪才能持續往前。

#GarminTW#WhyDoYouRun#Forerunner

田徑

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