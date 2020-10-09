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疫情未息 2021東京馬拉松延至10月17日

中央社 / 記者楊明珠東京9日專電
受到新型冠狀病毒疫情影響，原訂2021年3月舉行的東京馬拉松活動確定延至10月17日舉行，規模維持約3萬8000人。 法新社
受到新型冠狀病毒疫情影響，原訂2021年3月舉行的東京馬拉松活動確定延至10月17日舉行，規模維持約3萬8000人。 法新社

受到新型冠狀病毒疫情影響，原訂2021年3月舉行的東京馬拉松活動確定延至10月17日舉行，規模維持約3萬8000人。

「朝日新聞」報導，東京馬拉松基金會（日文「東京馬拉松財團」）今天在臨時理事會上決定，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球疫情尚未平息，原訂2021年3月7日舉行的東京馬拉松活動延至同年10月17日舉行。

規模與原來一樣，菁英跑者與一般跑者的參與人數大約是3萬8000人。臨時理事會也決定，2022年東京馬拉松於3月6日舉行。

東京馬拉松是日本境內跑者最多的活動。今年3月舉辦的東京馬拉松活動因受疫情影響，取消一般跑者參加，只讓受邀的200多名菁英跑者參加，菁英跑者參加東京馬拉松攸關東京奧運參賽者的選拔賽。

今年3月只有菁英跑者參加，基於防疫考量，主辦單位呼籲民眾盡量不要在沿路觀賽，但仍有7萬2000人觀賽。

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