推動身障運動平權觀念 身障運動員擔任關鍵角色

「身障運動員典範宣導培訓」圓滿落幕。愛運動動無礙，together we move！（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心）

臺灣有 118 萬人領取身心障礙證明，雖然只佔國人比例約 5%，但你知道有 87% 的身心障礙者，障礙情形是後天因老化、疾病、意外等因素引起的嗎？換言之，別以為身障者的運動權益與自己無關，因為你我都有可能是身障者的候選人。

因此，推動身心障礙運動、維護身心障礙者的運動權利，成為我們所有熱愛運動者的共同使命。雖在一般公共空間與運動場域，友善身障者的設施與服務已有逐步提升，但從法規面剖悉，依我國《國民體育法》第 12 條規定，各機關、機構、學校、法人及團體應保障身心障礙者之體育活動權益，規劃適當之運動設施與體育活動或課程。然而，受限各單位經費、專業人力、不了解需求、缺乏觀念與推動知能…等種種因素，導致身心障礙者運動權仍有待進一步落實與保障。基此，如何在現有基礎上，讓更多國民願意共同支持與提供必要協助，就是臺灣目前應該努力的面向。

需求，從頭開始

現今，運動風氣盛行，更不能落下這群對運動也有同等需求的身心障礙者。因此，教育部體育署與國立臺灣師範大學合作，辦理「身障運動員典範宣導培訓」計劃，藉此推廣身障運動平權的觀念。

什麼是「身障運動員典範宣導培訓」計畫？

藉由同為身心障礙的運動員擔任講者，培養他們成為具有擔任講師或規劃課程的能力，用平易近人的話語將自身經驗與生命歷程，分享給社會大眾或對運動充滿熱忱的身心障礙者，讓每一位國民有感，也讓大家攜手支持身心障礙運動。

身障運動員上台分享自身經驗（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心）

愛運動‧動無礙 不只是口號

「社會氛圍營造」、「運動機會均等」及「運動典範交流」是體育署營造「愛運動・動無礙」社會的三大主軸策略。為此體育署陸續推出「身障運動倡議與品牌思維」、「身障運動資源整合」及「身障運動員典範宣導」等子計畫，讓規劃更完善更精確，並催生出愛運動・動無礙的環境與空間。

台灣適應身體活動學會副秘書長葉翰霖講授畫面（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心）

參與計劃人員中（含指導者及運動選手），遴選范榮玉（聽障羽球）、呂冠霖（視障馬拉松）、張維捷（肢障游泳）、林家文（聽障網球）、方振宇（肢障羽球）等 5 位選手為主要核心人物，由學長姊的他們來帶領這屆優秀的典範運動員們。參與受訓的課程囊括：肢體表達訓練、口說表達技巧及簡報設計等課程，安排選手們至各地擔任講者，實際傳遞分享愛運動・動無礙的觀念，將自身的影響力藉由計畫擴散的更廣更遠！

羽球國手方振宇上台分享（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心）

培訓是為了讓經驗傳的更遠

培訓當日，選手們齊聚在國立臺灣師範大學，學習如何成為講者。為了將分享更能觸及核心與目標，教育部體育署與國立臺灣師範大學將培訓分為三個階段：探索自我、實際課程、大眾對話。

《探索自我》

自我定位與了解：

由「空中荃運會」節目主持人、中華奧會教育委員曾荃鈺擔任分享者，進行心智圖及職涯探索課程，讓選手得深刻剖析自我生命故事，並更明確未來職涯方向。

簡報設計實務討論：

邀請藍珮瑜老師在曾荃鈺老師穩扎的基礎上，協助受訓選手進行一對一的簡報討論調整，實地上台練習並修正。

身心障礙者運動權益與倡議：

邀請葉翰霖老師講授我國身心障礙運動政策推動細節，並分享國際身心障礙者權利公約之精神，讓選手具備國內外政策、公約基礎認知，在分享過程中，其背景知識更加完善。

《實際課程》

為提升選手對外講課的能力，將邀請魏世芬、蔡嘉茵等金馬、金鐘的名師與獲獎者，為選手進行聲音與肢體表達課程，期盼為選手的分享更生動並讓選手更有自信，成為內外兼具的倡議代言人。

《大眾對話》

在選手探索自我及具備講授技巧後，選手將實際應用，前往如：學校、社會進行講座，藉實務場域與大眾對話，讓選手發揮其社會影響力，並從中更加充實。

台灣適應身體活動學會副秘書長葉翰霖生動的分享（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心）

你我更要動起來

透過選手們親身歷程了解到，他們克服了天生缺陷、環境限制，還是會面臨許多不慎理解的民眾。如今，他們走過來了，其成就更令人尊重與珍惜，我們也更該關注並鞏固身心障礙者的運動權利，學習他們透過運動保持健康身心狀態的精神，將身心障礙運動平權的觀念落實在生活中。

關於身心障礙者權利公約（CRPD） 國際身心障礙者權利公約CRPD第 30 條，規範了有關「參與文化生活、康樂、休閒與體育活動」之規範，著眼使身心障礙者能夠在與其他人平等基礎上參加康樂、休閒與體育活動，締約國應採取下列適當措施：(a)鼓勵與推廣身心障礙者儘可能充分地參加各種等級之主流體育活動；(b)確保身心障礙者有機會組織、發展及參與身心障礙者特殊之體育、康樂活動，並為此目的，在與其他人平等基礎上，鼓勵提供適當之指導、培訓及資源；(c)確保身心障礙者得以使用體育、康樂與旅遊場所；(d)確保身心障礙兒童與其他兒童平等地參加遊戲、康樂與休閒及體育活動，包括於學校體系內之該等活動；(e)確保身心障礙者於康樂、旅遊、休閒與體育等活動籌組時，獲得參與所需之服務。

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「愛運動動無礙」Together we move

責任編輯：Evan

圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心