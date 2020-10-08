2021 高雄富邦馬拉松回來了 主視覺釋出！

曾經我也是一個不喜歡運動的人，而且總是為自己找藉口的人，跑步這件事完全讓我翻白眼，天底下感覺運動就是一件讓自己痛苦的事，怎麼會有人深陷又上癮的事，我心想這是最愚蠢的一個活動了。直到自己的身體在38歲的

2020-10-08 10:04