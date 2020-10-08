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2021 高雄富邦馬拉松回來了 主視覺釋出！
2020 高雄馬拉松因為疫情影響的關係下，不得不取消，有許多跑友甚至自主完成了高雄馬。
但就在 9/25 高雄富邦馬拉松官方粉絲專頁上，公布了 2021 高雄富邦馬拉松將回歸，活動時間將會在 1/30、1/31 舉辦，而至於大家最關心的報名日期，目前官方僅透露 10 月中會有消息。
2021高雄富邦馬拉松主視覺搶先看‼️ 歷經 ✨2018年✨萬人起跑震撼天際🔥 ✨2019年✨女跑者進終點感動瞬間🎉 ✨2020年✨同心協力抵抗疫情❤️ 2021年高富馬將不負眾望😎 除了全面升級、創新、擴大外‼️ 就是為了陪伴所有跑者一起 ＃超越自己 👍👍👍 #超越自己 #BEYONDYOURSELF #小編也要超越去年的小編 #2021高雄富邦馬拉松 #2021年1月30日至31日舉行 #預計10月中開報由高雄富邦馬拉松 Kaohsiung Fubon Marathon 發佈於 2020年10月6日 星期二
請各位跑友敬請期待，有相關報名訊息，我們也會在第一時間將資訊公佈於網站、Facebook 上。
責任編輯：Ian
圖片來源：高雄富邦馬拉松 官方粉絲團
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