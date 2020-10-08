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城市盃男五千激鬥 李方辰、周庭印、何幸航 直至終點決勝！

運動筆記 / Joanna

周庭印（左）與李方辰（右）並排，幾乎是同時進終點（圖片來源：展昇）

（影片來源：運動筆記／拍攝：Big Fish）

109 年新北城市盃全國田徑公開賽（以下簡稱「城市盃」）的公開男子組五千公尺項目，在陰涼的天氣中熱烈開戰，這場賽事完全是一場激鬥！一起來看看精彩的「賽事報導」與「賽後專訪」吧！

賽事報導

一開始，由上個月在秋季盃（全名：109 年臺北市秋季全國田徑公開賽）五千、一萬公尺拿下雙金、來自國立體育大學的 何幸航 領跑，同樣來自國體大的 周庭印、李方辰 與 施育佐 隨後 ，排成一條人龍。

一開跑，由何幸航（10 號）領跑，周庭印（14 號）、施育佐（17 號）與李方辰（12 號）緊接在後（圖片來源：展昇）

來到第二圈時，「印帝」周庭印出來帶領，此時何幸航退居第二，施育佐 、李方辰等人緊跟在後，而來自國立臺灣師範大學的周鴻宇也追了上來。

「印帝」周庭印（右一）出來帶領，此時何幸航（右二）退居第二（圖片來源：展昇）

到了一千公尺時，第一集團約以每公里 2:59 的配速完成，此時，第一集團由周庭印、何幸航、李方辰、周鴻宇 4 人組成。兩千公尺過後，師大的周鴻宇出來帶！周庭印退居第二，何幸航、李方辰則緊咬在後。

兩千公尺過後，周鴻宇（左一）出來領跑（圖片來源：展昇）

這樣的局勢持續到三千公尺後，周鴻宇的速度開始降下來，周庭印又再次超越領跑，但沒多久，何幸航又超越成為第一，此時前三名分別是何幸航、周庭印和李方辰！

男子組戰況變化多端，圖為何幸航領跑，周庭印在後（圖片來源：展昇）

過了四千公尺，周庭印又超越何幸航成為第一！但是，到了倒數第二圈，周庭印摔倒翻滾一圈，他趕緊爬起來繼續跑。

周庭印在倒數兩圈時，摔倒翻滾一圈，隨即趕緊爬起來繼續跑（圖片來源：展昇）

而原本距離前兩者有一段距離的李方辰開始加速，並超越兩人位居領先位置！

李方辰（12號）後來居上，晉升到第一（圖片來源：展昇）

鈴聲響起，進入倒數最後一圈！

李方辰領跑，周庭印、何幸航緊咬在後，三人都在做最後衝刺！來到最後 100 公尺，周庭印與李方辰並排，幾乎是同時進終點。

最後由後來居上的李方辰，以奪冠 0.03 秒的微小差距奪冠，同時也是他個人大躍進 20 秒，首度闖入百傑！

最後，李方辰以 0.03 秒的微小差距奪冠（圖片來源：運動筆記／拍攝：Big Fish）

109 新北城市盃選手單位成績
 第 1 名李方辰國立體育大學15:16.91（進百傑）
第 2 名周庭印國立體育大學15:16.94
第 3 名何幸航國立體育大學15:17.18

賽後專訪

（影片來源：運動筆記／拍攝：Big Fish）

這次城市盃公開男子五千公尺的冠軍，由最後後來居上、大躍進 20 秒闖入百傑的李方辰拿下！

方辰表示，自己在賽前設定前面三千公尺先跟著學長跑，中間可以慢一點，但以一圈不超過 75 秒、76 秒的速度跑，直到最後，則不顧一切地全力衝刺！接著將會在全大運（109年全國大專校院運動會）、全田錦（109年全國田徑錦標賽）比五千、一萬公尺，也會挑戰年底台北馬與渣打馬的半馬！

（圖片來源：運動筆記／拍攝：Big Fish）

而次以些微之差、位居第二的，在剩下最後兩圈時在地上滾了一圈，不過，他表示當時自己也沒有多想，趕緊爬起跑，而最後一圈大概以 64 秒的速度跑完！

對於這次跑的感覺，庭印笑說「自己耐力很差。」，主要因為疫情影響，這陣子練的比較少、強度沒有到，不過接下來，他會在全田錦比一萬公尺，並全力備戰年底台北馬的全馬！

（圖片來源：運動筆記／拍攝：Big Fish）

最後，上次在秋季盃拿下五千、一萬公尺雙金的何幸航，在這場公開男五千拿下第三！幸航表示，今天天氣好，跑的滿順的，一開始便出來帶，而後就順著感覺跑，最後也是毫不保留地全力衝刺！接下來，他會全力備戰大專盃，預計會比五千、一萬公尺，之後也會比全田錦一萬公尺，以及台北馬半馬！

（圖片來源：運動筆記／拍攝：Big Fish）

最後，也為這些選手們加油，期待之後看到精彩的賽事！

照片拍攝：展昇

影片拍攝、剪接：Big Fish

撰寫：Joanna

＊田徑賽事，盡在運動筆記

田徑

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