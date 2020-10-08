城市盃女五千賴庭萱獨走 破大會紀錄強勢封后！

賴庭萱拿下五千公尺冠軍，和前天的千五公尺一樣，破了大會紀錄！（圖片來源：展昇）

今天 109 新北城市盃，天氣陰涼開賽！在公開女子組五千公尺項目中，一開場由 國立體育大學 賴庭萱 率先領跑，後面緊接著是 國立臺灣師範大學 羅珮慈 與 黃荷雯，三人領先集團的陣式。

一開跑，賴庭萱（2號）率先領跑，後面緊接著是羅珮慈（1號） 與黃荷雯（3號）（圖片來源：展昇）

情快持續到一千公尺時，黃荷雯速度開始慢下來，賴庭萱仍以約 3:33/km 的速度前進，羅珮慈則緊咬在後。

賴庭萱（右）一路領跑，羅珮慈緊咬在後（左）（圖片來源：展昇）

到了三千公尺，羅珮慈開始掉速，與賴庭萱之間的距離逐漸拉大，賴庭萱維持配速，一路獨走。

賴庭萱在比賽中後段，一路獨走（圖片來源：展昇）

過了四千公尺之後，原本位居第三的黃荷雯，超過了羅珮慈成為第二！

臺師大之爭！黃荷雯（右）超過了羅珮慈（左）（圖片來源：展昇）

而賴庭萱開始加速，最後一公里的配速加到了 3:20/km！並以 17:38.20 的成績完賽，破大會紀錄！

而第二名由黃荷雯拿下，羅佩慈拿下了第三名！

黃荷雯逆轉，拿下第二（圖片來源：展昇）

羅佩慈則拿下了第三（圖片來源：展昇）

109 新北城市盃 選手 單位 成績 第 1 名 賴庭萱 國立體育大學 17:38.20（破大會） 第 2 名 黃荷雯 國立臺灣師範大學 18:34.04 第 3 名 羅珮慈 國立臺灣師範大學 18:47.97

賽後專訪

這次城市盃五千公開女子組的冠軍，由來自國立體育大學的賴庭萱拿下，也破了大會紀錄，同時，她也在前天（10/5）的千五公尺項目中破大會紀錄！

庭萱表示，這次主要是穩穩配，賽前沒有特別預期，就是順著訓練跑。由於在秋季盃之後，有開始在練速度，因此這場比賽跑起來比較順，而依照體感跑的她，最後在第五公里的配速，甚至加到了每公里 3:20！

之後庭萱的目標賽事會放在全大運，會跑千五、五千，而 12 月也會參加台北馬半馬，目標是跑在 80 分內。

（圖片來源：運動筆記／拍攝：Big Fish）

照片拍攝：展昇

影片拍攝、剪接：Big Fish

撰寫：Joanna

＊田徑賽事，盡在運動筆記