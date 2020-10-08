跑步小品／Why Do you Run？ 為健康和自己而跑

曾經我也是一個不喜歡運動的人，而且總是為自己找藉口的人，跑步這件事完全讓我翻白眼，天底下感覺運動就是一件讓自己痛苦的事，怎麼會有人深陷又上癮的事，我心想這是最愚蠢的一個活動了。直到自己的身體在38歲的那年免疫系統大亂，皮膚變得不好，身體每天都覺得疲憊，甲狀腺的狀況指數居高不下，口角炎破了數個比小姆指甲還大的洞至少5-6個，引發偏桃腺紅腫，西醫中醫藥一直吃，眼看著一堆藥物，身體卻告訴我它受不了，是不是要改變生活的方式，讓自己不一樣。於是我選擇了最簡單的跑步…‥(是我一開始覺得最愚蠢的活動，我笑了)2017/10月開始~~~從快走慢跑開始練習，早起的生活開始不一樣了，半年的時間開始有感，2018我就走向愛跑步的路上，也就是入坑的開始，瘋狂的程度真的很難想像，那就像一種熱愛的興趣，擁有它你的人生好精采。

跑步讓我遇見美好的自己，跑步讓我更健康，因此不藥而癒，感受的是 心擁有了能量 身體擁有了健康 ，這個健康好值得 好無價。

跑步時每當面對著絕望天黑 也總有天亮的時候覺得現實人生中的不同階段，多少都有很多黑暗的時期，會讓自己暫時看不到光，跨不過去的坎但就算天黑了，也總有天亮的時候。

我想我愛上跑步

它讓我快樂我愛上跑步

它讓我堅持我愛上跑步

它讓我幸福我愛上跑步

它讓我有笑容我愛上跑步

它讓我心動我愛上跑步

它讓我擁有友情我愛上跑步

它讓我忘記煩惱誰說你的世界不強大世界在變

你的心不變跑步讓我知道自己的

心自己的

方向永遠

知道 前進我愛的世界很大你想的世界很大因為你(妳)改變我的人生因為

在跑步的路上你看見了自己的笑容成長的力量

不同的 自己為健康而跑 為自己而跑

#WhyDoYouRun#GarminTW#Forerunner