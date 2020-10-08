訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第四週
這一週是田中馬再出發10k訓練營的中途點
為期八週的課程
過了這週日團練就過一半了
同時也是期中測驗
跑一次10公里的路程看學員要多少時間
瞭解學員進步的幅度
同時也模擬一個月後田中馬破10公里PB目標的戰略與配速
要破PB的比賽不是一直用意志力破關嗎
那也該訓練吃苦來習慣意志力硬撐過去囉
不是喔~~~
很多人會誤以為如此才有訓練的效果
其實我們應該要將意志力用在堅持做該做的事
並且堅持不做不該做的事
該吃課表就認真吃完課表
該休息就休息
該伸展按摩就伸展按摩
不該吃的東西就不要吃
才能在固定訓練量的同時獲得更佳的訓練質
意志力要用對方向與目標
變強是在休息時產生的喔
運動終究還是要循序漸進而急不得的
訓練並學習好方法技巧後
以不勉強心理疲倦與身體受傷為原則
逐步習慣而增進速度
藉由運動可強化自我的身心素質
如果一昧於短期勉強自己
貿然加強運動強度及增長時間
因此身體受傷或感到心理壓力的話
反而失去運動是可帶給人快樂及健康的本質
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