訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第四週

這一週是田中馬再出發10k訓練營的中途點

為期八週的課程

過了這週日團練就過一半了

同時也是期中測驗

跑一次10公里的路程看學員要多少時間

瞭解學員進步的幅度

同時也模擬一個月後田中馬破10公里PB目標的戰略與配速

要破PB的比賽不是一直用意志力破關嗎

那也該訓練吃苦來習慣意志力硬撐過去囉

不是喔~~~

很多人會誤以為如此才有訓練的效果

其實我們應該要將意志力用在堅持做該做的事

並且堅持不做不該做的事

該吃課表就認真吃完課表

該休息就休息

該伸展按摩就伸展按摩

不該吃的東西就不要吃

才能在固定訓練量的同時獲得更佳的訓練質

意志力要用對方向與目標

變強是在休息時產生的喔

運動終究還是要循序漸進而急不得的

訓練並學習好方法技巧後

以不勉強心理疲倦與身體受傷為原則

逐步習慣而增進速度

藉由運動可強化自我的身心素質

如果一昧於短期勉強自己

貿然加強運動強度及增長時間

因此身體受傷或感到心理壓力的話

反而失去運動是可帶給人快樂及健康的本質