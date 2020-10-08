跑步小品／Why Do You Run？我為自己而跑

GCAM完賽照(照片拍攝於2018年澳洲黃金海岸馬拉松)

要感謝GD Runners跑團所有的教練團、校長Jason、小海真愛團的所有人、小弱弱隊友、丹丹教練、米米，族繁不及備載。

跑步，對我而言已是生活中重要的一部分了；不單純只是運動，更是活力來源，也是實現自我的運動；也因為跑步，認識了一群志同道合的喜愛跑步的朋友，甚至在因緣際會之下，參加了2015年的大阪馬拉松，大家一起開創了群組，後來更創立了屬於大家的跑團(小海真愛團)。

(照片拍攝於2017 雙溪櫻花馬)

國內馬拉松賽事參加了不少場，海外的馬拉松賽事，目前只參加過15年的京都馬和大阪馬，16年的大阪馬，17年的東京馬和澳洲黃金海岸馬。跑步，對我而言不僅是運動這麼簡單，是開拓眼界及創造每一次不同的故事，更是自我挑戰以及享受。

回想起來，從2014年開始持續跑步到至今也3年多了；會接觸到跑步這一領域，除了本身就很愛運動之外，最主要之前的工作性質屬於早晚輪班；長期輪班造成身體機能及代謝越變越差，當時就覺得不行，需要運動來改善身體機能狀況，就入坑了跑步的世界。

最初開始跑步是先到附近學校的操場去慢跑，那時什麼都不懂，就慢慢的緩跑，當然里程數相對的也跑不多；久而久之，培養了跑步習慣，一次次地慢慢增加里程數，發現原來自己也可以不間斷持續跑下去；剛好看到2015年的高雄國際馬拉松賽事資訊，也因為一直很想嘗試跑馬松拉，就去參加了生平的初超半馬，從此也正式入坑這無底的深淵(咦？！)

只是當時的月跑量不足夠，也沒有正確的跑步知識，結論就是很痛苦地完賽(跑了3小時多)；但沒因此而退縮，反而知道自己能力不足，需要增加自身能力，慢慢地開始參加跑團和也認識更多的跑步朋友；雖然因跑步而受過不受傷，但也更懂得要如何去預防因為跑步而帶來的傷害，說起來跑步不僅是可以自我實現的運動，也是可以證明自己的運動，更是可以帶來更多的歡樂，一直到現在還是很喜歡跑步，想要一直跑步跑下去，並且挑戰每一次的自己。在這五年多的跑步日子，認識了一群也是很熱愛跑的朋友(其實很瘋狂的一群人 ＸＤ)，一同征戰國內和海外的賽事，一起互相砥礪，一起互相支持並互相分享不同的跑步經驗；甚至還特地組團到日本的東京馬拉松去幫忙有參賽的朋友私補(也太有愛)。甚至最遠還去到澳洲參加黃金海岸馬拉松(7400km 台灣-澳洲的距離)

即便沒有參加賽事，跑團的朋友們都會來幫忙加油打氣和私補，這也是跑步迷人的地方。

去小琉球跨年，還不忘要練課表(到底是有多愛跑步啦 XDDD (照片拍攝於2017年的清晨)

也沒忘記我是喜歡跑步的初心 (照片拍攝於2017 台北馬拉松)

(照片拍攝於2017東京馬拉松的賽道旁)

後來，也在2018年開始接觸了跑步科學化訓練，才是真的開始有在規律的訓練跑步，也因為這樣漸漸習慣晨跑。

晨跑其實也不錯，看到寧靜的天空、城市暫時脫離喧擾，也可以安靜的練課表。

(照片拍攝於高雄柴山一隅)

(照片拍攝於高雄西子灣)

在2019渣打馬拉松，因傷不得已棄賽DNF。

在加入Garmin PB班和GD Runners之前，就已經在2017年第一次參加跑步訓練營，接觸科學化週期訓練，因而認識丹丹教練，也開啟往後繼續跑步的科學化週期訓練。

在2018年有幸入選加入第三屆Garmin PB班，也因此認識更多的同溫層跑友，也認識了校長Jason、小妞和一起跑過一起感動的跑友們！

也從此開啟我熱衷中長跑週期訓練的大門！！

然而我沒有因為一次次受傷和挫敗，就放棄跑步，反而更是往前推動的動力，從痛苦傷痛中學習到更多正確的事，積極的去面對與讓自己更能有成長；相信自己，一定可以做得到。

縫匠肌肌腱發炎，還在嘗試跑課表

幾次嘗試著要跑步試試，就算身體熱開了，肌腱位置還是會作痛.....眼看著賽事日期一天天的到來

我就像熱鍋上的螞蟻，到處求醫治療，無論是中醫、西醫、物理復健治療，都去看診治療

吃了止痛藥、打了止痛針、做了物理治療、扎了針灸，只差沒打副腎上腺皮質激素針(類固醇止痛針)

以為休息了幾天，沒感覺有發炎的痛楚，以為沒事，就又試著去緩跑慢跑，結果跑沒多久

肌腱又開始疼痛，整個心情低落到極致。

賽前還勞煩朋友幫忙貼肌內效，這孤注一擲最後的機會，希望能幫助跑完賽事

即便肌腱發炎頗重，我還是想有始有終，即便不能跑，我也想站上起點出發！

鳴槍開賽後，我隨著跑者們魚貫而出，但我跑不到2k，疼痛感以迅雷不及掩耳的速度席捲上來

開始冷汗直流，我只好降速跑步看能撐多少就是多少，可是降速跑步仍然無法降低痛楚

只好邊跑邊走，跑姿也都變樣了，而此時川妹撿到在路邊的我，詢問我的狀況，還陪我跑了一小段路

我實在是痛到無法，連走路都在痛，只好忍痛棄賽，就跟川妹說要他先跑，我慢慢從另一條路走回終點

途中賽道工作人員詢問我是否要載我回終點，但我拒絕，我雖然已經棄賽，但我還是想用雙腳走回終點

這段走回終點的路，雖說只有13k，但我走了2個多小時......原來13k的距離非常長(路上還遇到布布跟布媽)

一路上忍著劇痛，邊跑邊走(大部分都用走路)邊忍著難過情緒忍著淚，咬牙要走回終點。

好不容易走回終點，也走到對面的全\半馬終點，去迎接大家回來，看著大家都順利回到終點

我也總算等到Luke回終點，雖然心中五味雜陳，也很替各位高興。

跟大家寒暄道賀一會，我就離開會場要回去旅館盥洗，搭車之後，忍不住難過的情緒，淚水終究潰堤

雖然不是第一次未完賽，但卻是第一次因為受傷而棄賽。

心裡的不甘、難過、自責，18週辛苦的所有訓練，終究付之一簣，一路哭回到旅館，哭到睡著在床上

即使不甘，還是只能接受事實，跑步的路，永遠都在！

『當你想跑步卻無法卻不能跑步，當你想跑步卻只能看著其他人跑步，那種感覺難熬』

『當你想跑步卻可以開始跑步，那種開心感覺是難以言喻！』

因上一次傷痛經驗經歷，知道肌力不足的後過，在春訓期間特地加強腿部的重量訓練

將近半年沒跑步也沒強度訓練，所以一開始的訓練是非常勞累也很喘(配速5分初)

但我不認輸，就算要多付出訓練辛苦，我也要撐過去！

跑步對自己的意義

我在，故我跑

跑步，不僅是跑步，更是挑戰自己

即便一個人練跑，心仍然有你們有強大

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