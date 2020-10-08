跑步小品／Why Do you Run？ 我為找、樂、子而跑
身為一個運動白癡，對於衝成績實在有心無力，但身為一個愛玩客，我都說..
Run for Fun, for Food, for Lottery！
這真的就是我跑步的目的了。
想當初邁出腳步的契機，只是在一個下了班又餓又累的晚上，拖著沈重腳步，經過新光三越時看到動物園公益路跑的宣傳，忽然想做點平常不會做的事...
於是報名了....10公里競賽組！當時的我8分半速跑2.3公里就累到要趴地，根本不知道慢跑10k的山路是什麼概念，同事們還開賭盤下注我10k無法在90分鐘完賽。
但人爭一口氣、佛爭一柱香，我還是在最後一分鐘爬回來。
當時完全沒有概念，就這樣穿一般短褲去跑步，整件汗濕到無法搭公車，超丟臉...
於是從2014年展開了我哩哩啦啦的跑步生涯。
為了觀光跑了幾場風景優美的賽事、
跟幾個久沒見的好友一起跑步、
說要跑步減肥，但瘦沒多少，工作一忙大吃又胖了起來，
加上練太少，一下腰痛、一下itbs，休息又是大半年.....
一路走來，回憶無價。
但到了2020年一點長進也沒有，
還真的是哩哩啦啦的觀光型跑者🤣
一直都習慣獨跑的自己，今年因緣際會下加入了跑團，才知道原來跑步也是獨樂樂不如眾樂樂的一件事。
在跑友的鼓舞下，讓跑步這檔事的樂趣更上一層樓，也因為受疫情影響賽事暫停，團裡自己辦了許多小型活動，跑圖形、跑有趣的路線、跑在有美麗風景的山路，那些我一個人完成不了的事，跟著一群一樣瘋狂的人，就能一起達成，其實是很棒的一件事！
當然，跑完吃喝是不能少的。
最後，我想說...
擠了這麼一篇文出來，其實...
我是為了抽獎的啊！嘎咪抽我抽我😋
#妹子陪跑團
#GarminTW、
#WhyDoYouRun、
#Forerunner
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