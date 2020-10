跑步小品／Why Do you Run？ 我為找、樂、子而跑

身為一個運動白癡,對於衝成績實在有心無力,但身為一個愛玩客,我都說..

Run for Fun, for Food, for Lottery!

這真的就是我跑步的目的了。

想當初邁出腳步的契機,只是在一個下了班又餓又累的晚上,拖著沈重腳步,經過新光三越時看到動物園公益路跑的宣傳,忽然想做點平常不會做的事...

於是報名了....10公里競賽組!當時的我8分半速跑2.3公里就累到要趴地,根本不知道慢跑10k的山路是什麼概念,同事們還開賭盤下注我10k無法在90分鐘完賽。

但人爭一口氣、佛爭一柱香,我還是在最後一分鐘爬回來。

當時完全沒有概念,就這樣穿一般短褲去跑步,整件汗濕到無法搭公車,超丟臉...

於是從2014年展開了我哩哩啦啦的跑步生涯。

為了觀光跑了幾場風景優美的賽事、

跟幾個久沒見的好友一起跑步、

說要跑步減肥,但瘦沒多少,工作一忙大吃又胖了起來,

加上練太少,一下腰痛、一下itbs,休息又是大半年.....

一路走來,回憶無價。

但到了2020年一點長進也沒有,

還真的是哩哩啦啦的觀光型跑者🤣

一直都習慣獨跑的自己,今年因緣際會下加入了跑團,才知道原來跑步也是獨樂樂不如眾樂樂的一件事。

在跑友的鼓舞下,讓跑步這檔事的樂趣更上一層樓,也因為受疫情影響賽事暫停,團裡自己辦了許多小型活動,跑圖形、跑有趣的路線、跑在有美麗風景的山路,那些我一個人完成不了的事,跟著一群一樣瘋狂的人,就能一起達成,其實是很棒的一件事!

當然,跑完吃喝是不能少的。

最後,我想說...

擠了這麼一篇文出來,其實...

我是為了抽獎的啊!嘎咪抽我抽我😋

