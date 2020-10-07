疫情未平息 2021年東京馬拉松擬延到秋天開跑
日媒報導，相關人士透露，每年春天舉行的東京馬拉松大賽，因為受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，原訂2021年3月7日開跑的日程，將延到秋天舉行。
日本共同社報導，2021年東京馬拉松暫維持讓3萬8000名一般跑者參加的規模，主辦單位、東京馬拉松基金會預計9日舉行理事會正式決定。
相關人士說，由於還看不到疫情平息的可能，因此東京馬拉松基金會不再堅持明年3月如期舉辦，原則上將延到明年夏天登場的東京奧運及帕運之後舉行。
另外，東京馬拉松基金會希望2022年的東京馬拉松，可以如常在3月舉行。
今年東京馬拉松只讓大會邀請的200多名菁英跑者下場，對於今年無法參加東京馬拉松的一般跑者，大會給予參賽權延後到2021年及2022年的補救措施。
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