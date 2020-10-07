賽事心得／第五屆跑堂秋運會 歡笑聲中見真情

學員們自信合影，替活動留下值得紀念的一刻。（圖片來源：跑步學堂）

結業後，跑步學堂的學員們都會透過一年一度的運動會來交流彼此的近況，用秋運會取代常見的聚餐、逛街，跑步學堂的學員們要告訴大家聯誼不一定要吃吃喝喝，也可以很健康、很歡樂！

秋運會已經舉辦過好幾屆，每年都是由學員們自主規劃安排，今年由台北019、021、023、025班級聯合主辦。想當然大家是因為跑步而聚首，當然要保有跑堂的特色，從運動會的四大主題折返障礙賽、眼明腳快、千里傳水、體感配速跑就能提前感受到滿滿的運動正能量。

學員們報到領取號碼牌，對等會的活動充滿期待。（圖片來源：跑步學堂）

糨糊、士登、劉大、昇蓉、膠水教練也到場陪同，擺脫了教練這層有點距離感的身分，其實大家都能像夥伴一樣的互相鼓勵漏氣、哈哈大笑。

教練們一路陪伴著大家成長，是每位學員跑者養成之路的見證人。（圖片來源：跑步學堂）

說到這次活動的最大功臣，非主辦人台北019班班長吳有騰莫屬，特別將主要的活動時段選在07:00-11:00，避開夏天的熱浪，同時讓大家感受跑步課時期的熱血，好像又回到當初一起攜手努力的課堂時光。

不辭辛勞的主辦班替大家張羅好一切，活動當日也分別擔任關主。（圖片來源：跑步學堂）

分組進行簡單的開場及暖身之後，就開始了本日的重頭戲──闖關活動。第一關是折返障礙賽，每個人要依序的上前折返，順利的穿越繩梯、小跨欄、跳繩、倒退跑等障礙，利用這項簡單的趣味活動進行小小的暖身，同學們也一面敘舊破冰，絲毫沒有劍拔弩張的氣息，所有人都感染了現場愉快的氛圍。

學員們在折返障礙賽時奮力跳繩梯，替自己的組別爭取榮耀。（圖片來源：跑步學堂）

第一關練習時間，有人從容不迫hold住全場，有人謹慎專注，就怕影響團隊。（圖片來源：跑步學堂）

緊接著來到第二關眼明腳快，兩組同時出發跑向遠處的九宮格，接力放置三個己隊的信物，最先連成一線的組別獲勝。除了拚速度，還要具備鷹眼的實力。當然因為對方大意而巧妙得分的時候也不少~看起來就像在敵隊安插了幾枚臥底，惹得眾人哈哈大笑。

眼明手快關卡中獲勝的組別舉手歡呼，開心與旁人分享喜悅。（圖片來源：跑步學堂）

歷經了前兩關的「特訓」之後，大家的精神也來到了高峰，反應力、體能都做足了準備，正好迎接第三關千里傳水的到來。這一關說難不難，考驗的是身體的穩定性跟速度，必須盛水到遠處的指定地點，組員們累加水量的結果就是小組最終成績。看到平時穩重冷靜的夥伴面臨這個魔王關卡也都面露驚恐、慌張，也是比賽中另一個有趣的看點。總覺得遊戲的輸贏似乎不是最重要的，每個人都填補了平時闕漏的那一塊淨土，感受到人與人之間的關係原來可以這麼靠近。

千里傳水的戰況一度白熱化，眼看水位差距一路緊逼，學員們各個捏把冷汗。（圖片來源：跑步學堂）

大家在歡笑聲中迎來最後一關體感配速跑，顧名思義就是要重溫課堂上的配速技巧，各組根據抽到的配速進行接力，但這次不能看跑錶，考驗對於體感速度的掌握。Ａ組由劉大教練領軍，Ｂ組由昇蓉教練領軍，原本前三關一直居下風的A組此刻居然上演大逆轉，最終以2秒差大勝B組的11秒差，不過這兩個成績都已經堪稱完美，由此可見大夥都十分的爭氣，雖然跑步班的課程已經結束，但上課的內容都已經確實內化成個人的技術養分了。

學員們享受在慢跑的樂趣中。（圖片來源：跑步學堂）

從學員們接力時的神情絲毫感受不到難度，取而代之的是輕鬆寫意。（圖片來源：跑步學堂）

隨著活動接近尾聲，最終成績也揭曉，A組在最後一關一掃前幾回欲振乏力的分數，一舉領先了B組10分，成為本日大贏家！頒獎收操後，教練與學員們還一起拍了大合照，秋季運動會巧立名目，實際上是要聯繫那份真摯的革命情感。結束課程之後，大家即便各奔東西，但只要持續在跑步這條路上耕耘，遲早有一天會像這樣再聚首，大家都滿心期待。

結束活動後，學員們歡樂的合影留念。（圖片來源：跑步學堂）

小小學員們也前來參加秋季運動會，收穫滿滿。（圖片來源：跑步學堂）

活動後的授獎儀式盤點當天大家的努力與付出，所有人滿載而歸。（圖片來源：跑步學堂）

歡樂的時光倏忽即逝，今年台北班首辦運動會，跑堂也特別安排由同興旅行社規劃台中往返台北一日遊的行程，解決台中教練及同學的交通問題，活動結束後大夥轉戰大板根溫泉會館，結束了一整天的「體力活」之後，用Buffet、泡湯來畫下完美的句點。鏡頭捕捉到教練跟學員們俏皮的神情，臉上幾乎看不見疲態，依舊散發著奕奕的光彩。

學員們帶著家人共襄盛舉這次的秋運會，活動後享受佳餚犒賞自己。（圖片來源：跑步學堂）

教練絲毫不見疲態，幽默的回應攝影師的鏡頭。（圖片來源：跑步學堂）

結束了一天的行程返家，每個人都因為這一天飽滿的活動內容，跟無窮的幽默歡樂而感到充實。主辦人有騰在返家後收到來自學姊的感謝訊息，內容對於全員的團結與用心感動不已，同時感謝有騰對於統整班級所付出的心力給予肯定。學姐也不忘大讚活動中有許多細節也讓人佩服其中的用心，從中秋節柚子旁精緻的海賊王小卡、懲罰的吸奶瓶，大到場地的選擇、配分的巧思......每一個細節都是讓活動流暢進行、參與者舒適的關鍵。最後學姊還不忘開玩笑道：「這次運動會有一個最大的缺點......那就是辦的太好了！好吃、好玩、又有伴手禮好拿。你們這樣辦成這樣，叫下一屆怎麼辦下去呢？」

輸了的隊伍以吸奶瓶作為懲罰，把台下的學員都給逗樂了。（圖片來源：跑步學堂）

我們的努力為明年度主辦的台中020 、 022 、 024 班級豎起了一道難以跨越的里程碑。從事前的籌備到當天收工，所有人向著同一個共同目標而努力，無私的奉獻自己的力量，在其中真的能感覺到自己就像身在一個大家庭，彼此關心、互助，也可以盡情嶄露自己理性與感性並存一面。學員們滿載而歸的心情，就是活動最好的獎品。

秋運會讓不同班級的學員們有機會聯繫感情，整天下來歡笑不斷。（圖片來源：跑步學堂）

今年的秋運會大成功！明年就看學弟妹們的表現啦～（圖片來源：跑步學堂）

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