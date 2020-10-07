帶小比旅跑台灣／壽司半程馬拉松 吃不完的壽司

上星期日，我和比比去雲林縣二崙鄉參加東遠碾米場所舉辦的壽司半程馬拉松，原先這場是在五月左右舉辦，因新冠肺炎疫情的關係，延至10月才順利舉辦。

星期日一早，我便從嘉義家出發，到達會場時，大約是清晨4點半，那時候志工才剛剛開始集合，我遇到了劉秀盆姐姐，她也來幫忙，秀盆姐真是辛苦，前一天才忙完南故宮的賽事，隔天又到壽司幫忙。

因為沒什麼認識的人參加，加上比比的痰多到可怕，我只好坐在舞台旁的階梯，幫比比拍背，好讓他可以順利咳出來。

隨著時間過去，有好幾個認識的朋友都來碰面，並拍照留念。

而張育勝和張儷馨二個人，知道我前一天才走完82K，他們怕我太累，便自告奮勇的說要幫我推小比，我只要專心走路就好，在這裡很謝謝他們。

因為起跑的時間有點晚，太陽公公早已經熱情的跟大家招手，因為前一天的長途步行，其實腳很酸根本跑不起來，所以就只能盡量找蔭涼的地方，這樣子比比才不會被熱到。

這場賽事的補給站，大約3公里一個，每站均有吃不完的壽司，因為天氣很熱。我們一直找不到降溫水和冰塊，這是很可惜的地方。

沿路看到有很多勇敢的小朋友參加，他們都是為了賽後的珍珠奶茶，很努力的走著，我們也一直為那些小朋友大聲喊加油……

我們三人就這樣跑著聊著，漫步在二崙鄉間，結束了今天的賽事。

回到會場後，主辦準備了小麥咖哩飯讓大家食用。

另外還有美食和飲料兌換券，讓我們可以兌換當地小吃來吃，完賽禮也非常豐富，每個人幾乎都是人手一袋的提著，領完食物後，我也踏上了歸途，結束了今天的行程。

再一次謝謝育勝和儷馨的陪跑和幫推。

謝謝辛苦的志工及西螺分局員警，為大家服務。

謝謝廖大諄幫我們私補冰涼的飲料。

謝謝辛苦的小得哥，小宇，張廖大哥及其它平台的攝影師，為大家拍攝好看的相片。

#2020壽司半程馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣