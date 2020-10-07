訓練心得／跑團日常路線-遠東新世紀馬拉松社

2007年，剛成為社會新鮮人的我，就在同事的號召下，完成了自己的初半馬。但我並非自願。也從沒有想過這樣一跑就斷斷續續的跑到現在。13年了吧。 年年參加台北馬不是因為我愛跑，只是那已是朋友們的一期

2020-10-07 09:19