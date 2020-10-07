訓練心得／跑團日常路線-遠東新世紀馬拉松社
新竹縣新埔鎮的遠東新世紀馬拉松社
社長杜大哥每個星期早上都會舉辦團練
早上就會有很多跑者前往參加
集合後先一起做暖身操
再從遠東化纖廠出發
沿著公路前往義民廟
再跑到南平路
到南平路就沿路上坡
抵達北平國小的補站之後
原路折返
再跑到義民路二段道阡陌(鄉間小路)
沿路的稻田風景非常舒適宜人
最後再跑回新埔大橋
回到遠東化纖廠
非常棒的假日團練路線
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