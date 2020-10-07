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跑步小品／Why Do You Run? 我為友情而跑

運動筆記 / Yuho Tsai

2007年，剛成為社會新鮮人的我，就在同事的號召下，完成了自己的初半馬。但我並非自願。也從沒有想過這樣一跑就斷斷續續的跑到現在。13年了吧。

年年參加台北馬不是因為我愛跑，只是那已是朋友們的一期一會了。我們有種默契，每年總要一起在會場見個面打個卡。那是一種友誼長存的儀式。

一直到了2018年，這個跑步人生有點不太一樣了。為了和朋友一起朝聖田中馬，我們一起報了全馬，因為半馬太難抽。同一年也開玩笑的抽了東京馬，然而幸或不幸的，雙雙抽中了。一個有一搭沒一搭的打混型跑者開始要土法鍊剛的練習跑全馬了。

我是個很幸運的人，在初次參加的田中馬全馬中，在38k時耗盡能量，帶著遺憾坐車回到終點。讓沒見過世面的我，明白了馬拉松42k的殘忍，讓我更懂得敬畏與謙虛。我從此收起了狂妄，明白自己的不足，在隔年的一月先在台北完成渣打初馬。也才能順利在同年三月，有驚無險的跑完東京馬。

之後陸陸續續的再挑戰了冬山河，也再田中傷心地拿下了完賽，再到日本完跑大阪

跟其它人相比，我是個愛打混愛偷懶，能坐就不會站的偷懶型性格。我也不追求成績，完成全馬後的我，卻是真真實實的有了跑步的習慣。

我也常問自己，跑下去是為了什麼？就在最近，我有了答案。我跑步，是為了友情！

打從我開始跑步就是同事揪的。甚至踏進全馬領域也跟朋友脫不了關係。不過現在的我不一樣了。以前的我受朋友幫忙的多，現在的我，只想有機會讓更多的新手，能夠享受賽道的樂趣。

我在東京，帶回了三個初馬跑者，有一位甚至只有跑過15k就來了。我跑不快又愛喇賽的個性，卻幫了他們完成初馬，在那個人生地不熟的城市。

那種喜悅完全超過自己完賽的心情。

所以對我來說，在馬場上，那種共患難的六小時友情，成為了我跑步最大的動力。我不是運動好手，我又慢又胖又厭世，但我都能完賽了，不要害怕挑戰。

充滿挑戰的人生才有樂趣

#WhyDoYouRun

#GarminTW

#Forerunner

田中馬

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