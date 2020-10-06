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2020倫敦馬拉松 Eliud Kipchoge 發生了什麼事？

運動筆記 / 李吳菊
馬拉松世界紀錄保持人Eliud (中)在2020倫敦馬拉松比賽中竟然只跑出第8名，而且在賽後露出痛苦的神情，李組長眉頭一皺，發現案情並不單純... 美聯社
馬拉松世界紀錄保持人Eliud (中)在2020倫敦馬拉松比賽中竟然只跑出第8名，而且在賽後露出痛苦的神情，李組長眉頭一皺，發現案情並不單純... 美聯社

在這寒冷多雨的條件下，在剩下約 5 k時，Kipchoge 表情明顯不太對勁，隨後主集團開始加速，至此甩開了 Kipchoge。

我想昨天所有全世界的跑迷們最大的疑問就是，Kipchoge 昨天究竟發生了什麼事？甚至看不到王者的從容，從賽前無懸念的被看好，到後來僅第 8 名完賽⋯⋯

中間到底出了什麼事？

賽後，記者也前來訪問 Kipchoge 他談到⋯⋯

影片來源/ MarathonWorld.it

Kipchoge 說到他在比賽中右耳感到不適，導致他的表現受到了影響，而顯然這個影響非常之大，可以從訪談中看出 Kipchoge 對此感到相當失落。

Kipchoge 表示：「我起步很好，但我的右耳有點問題，我盡力做了我能做的事試圖阻止這樣的情況發生，但無法，這就是運動。」

「我真的很失望，我一直想透過贏得勝利，來向人們傳達，如果你夠專注於自己，那麼你就能夠獲得勝利，我為此感到抱歉，但這就是運動的方式。」

而當他被問及是否還會再次參加馬拉松時，他肯定表示：「我會重返訓練然後回來，希望明年我能來倫敦和奧運會。這場失敗不會是世界的盡頭。」

雖然失敗了，但這次的失敗，也可能是 Kipchoge 再次進化的契機，希望來年時，我們都能看到更好的他，還有 Bekele 在賽場上與好手們展開激烈的對決。

責任編輯：Ian

影片來源：youtube

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