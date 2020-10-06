快訊

「肺應已被破壞」 台大醫師：川普就是新冠肺炎重症患者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Hood to Coast 日月追逐線上跑 找到隊友全面挑戰！

運動筆記 / YYsports

常常聽到但是從來沒參加過 HTC ？ 不論是沒勇氣還是沒時間？

現在你可以跟朋友組隊參加線上版「Hood to Coast 日月追逐線上跑」2 人一隊、完成週週挑戰週週抽好禮、為期一個月！

找到你的神隊友一起當彼此的靠山，不論是白天跑，還是晚上跑，完成 4 個漸進式任務，2 人合計第一週 3K、第二週 5K、第三週 21K、第四週 42K，週週都能抽好禮！萬元運動購物金、NIKE 系列限量跑鞋、HTC 系列商品通通有機會帶回家！完成任一週挑戰還能加購帶回限量紀念獎牌，快揪友來玩「Hood to Coast 日月追逐線上跑」！

載點

iPhoneAndroid，下載完成後進行註冊，推薦來源請選〝活動〞，輸入運動筆記跑友專屬代碼YA200171 

活動時程 

報名期間即日起至 10/18，但創建隊伍只到 10/16 18:00 止（因創建隊伍後須待主辦單位審核 1 至 2 天），想要挑戰任務，趕快組隊參加就對了！活動正式開始從 10/19 起至1 1/15，透過 YYsports APP累積運動里程數，完成週週挑戰即可抽雙份好禮，有哪些活動獎項我們繼續看下去！

活動獎項

 

總獎項價值近 10 萬元，以組別進行抽獎，每組獎項皆2份！另第四週獎項「萬元購物金」為一組 1 萬元，獲獎隊伍每人可獲得 5,000 元購物金，於當週活動結束隔週五於公告得獎名單(在本活動頁也看得到喔)，公布獎項後的 15 天陸續寄送。

                                     _____________________________

                                     _____________________________

                                     _____________________________

活動報名

本活動透過 YYsports APP 報名及公里數累計，參加挑戰兩人皆須載好 APP。在 10/16 18:00 前創建隊伍才能進行挑戰喔！

1.下載YYsports APP

載點 iPhoneAndroid，下載完成後進行註冊，推薦來源請選〝活動〞，輸入運動筆記跑友專屬代碼 YA200171

2.了解活動辦法  

首頁點選「Hood to Coast 日月追逐線上跑」即可了解活動辦法。

3.創建隊伍

請進到「趣動」➡️點選「揪團跑」 ➡️點選「建立隊伍」，創建者為該隊隊長，填寫隊伍名稱、照片及確認活動，完成後等待主辦單位審核（約1~2個工作天），審核通過另一名隊員可直接至「趣動」➡️「揪團跑」➡️「隊伍圖片」確認加入隊伍！

萬一有人加錯隊伍，隊長需聯絡主辦單位將誤入隊員刪除。每隊隊員則可自由退出隊伍。

開始挑戰

團隊於10/19~11/15進行挑戰，活動期間 2 人跑步公里數加總即為該組成績，於指定時間達成當週里程數，可獲得當週抽獎資格，這週有點倦那就 PUSH 隊友多跑一點了(誤)

🔴 每次跑步前請開啟定位，打開 YYsports APP ➡️ 點選「趣動」➡️選擇「跑步」 ➡️開始運動➡️「長按結束」，即可紀錄每次運動里程數。

🔴 使用 Apple Watch、Garmin 手錶的跑友，可開啟 YYsports APP ➡️點選「趣動」➡️點選「裝備管理」，即可進行裝備綁定。若穿戴裝置已經綁定 YYsports APP，可直接開啟穿戴裝置戶外跑步功能，無須再開啟趣動。

🔴 更多 APP 介紹：請點我

YYsports APP 載點 iPhoneAndroid ，註冊推薦來源選〝活動〞，填入運動筆記專屬代碼YA200171

限量紀念獎牌

完成任一週挑戰即可加價購將限量紀念獎牌帶回家！（YYsports 每週寄發任務完成及限量獎牌購買資格通知） 獎牌設計分為正反面，一面為白日光芒與高山壯麗，另一面為皎潔明月與湛藍鯨海；「從白天到黑夜，海好有你當靠山」體現 HTC 越山向海的團隊挑戰精神！還能將讓兩塊獎牌交疊在一起，象徵兩人同心協力完成挑戰！限量的紀念獎牌，每組 200元 （一組兩只不零售），趕快加購帶回家！獎牌將於最後一週活動結束後約 50 天陸續寄送至隊長家

活動提醒及獎項公告

1. 運動里程數以成功錄入 YYsports APP 系統的數據為準。

2. 運動里程數計算時間：2020/10/19 00:00 - 2020/11/15 23:59。

3. 每隊每位成員必須達成 1KM 以上運動里程數，並完成指定當週里程數，才可參加抽獎活動。

4. 除正取名單外，主辦單位會抽取備取名單若干。

5. 本活動之獎品由主辦單位提供，尺寸、樣式、顏色等以主辦單位公佈及提供為準。運動購物金以電子券形式發放，具體使用規則以電子券約定為準。

6. 每組贈品僅提供一處地址寄送，恕無法分開寄送。

7. 每週挑戰得獎公告時間：第一週（3KM）：2020/10/30第二週（5KM）：2020/11/6第三週（21KM）：2020/11/13第四週（42KM）：2020/11/20

注意事項

 

1.會員須依據 YYsports 公佈於官方 APP 的活動辦法於活動登記期間進行登記，根據活動要求填寫正確的行動電話號碼與聯絡地址（包含郵遞區號、縣市、完整街道名稱等）等訊息。活動結束後於指定時間內在原活動報名網頁公告得獎名單並以簡訊發送中獎確認通知至中獎會員留存之行動電話號碼，如因會員留存之行動電話號碼有誤、停用或其他無法連絡之情事，致無法收受主辦單位聯繫者，將視同參加者放棄參加資格。

2.正取會員必須於指定時間內根據主辦單位要求完成填寫相應獎品的中獎回函並依照 APP 推播訊息指示辦理相關事項，逾時主辦單位得取消其參加資格，若逾時未完成報名、資格不符或於線上報名前同意放棄參加資格者，不另行通知、公告。主辦單位將依備取順序作為候補順序，候補與正取流程作業相同。活動期間內每週挑戰每人限一次參加機會。

3.本活動有任何因電腦、網路、技術或其他不可歸責於主辦單位之事由而造成參與本活動者所登錄之資料遺失、錯誤、無法辨識、毀損或其他導致資料無效之情況，主辦單位不負任何責任，參加者無異議。

4.參加會員承諾填寫或提出之資料均為真實且正確，未冒用或盜用任何第三人之資料。如有任何損害主辦單位或其他第三人之行為，參加會員應負相關責任。

5.參與本活動之同時，即視為同意接受本活動之規範，主辦單位有權檢視各活動參加者之活動參與行為及中獎情形是否涉嫌人為操作、蓄意偽造、短時間異常多筆參與行為、透過任何電腦程序或以任何其他不正當的方式意圖以進行不實或虛偽之參與行為或其他明顯違反活動公平性之方式一律視為無效。活動參加者因上述情形所獲得之活動資格及獎額，主辦單位保有取消其得獎資格的權利。

6.本活動辦法、獎項、訊息以公佈於 YYsports APP 資料為準，活動獎品以實物為準，官方網頁及各式宣傳物上之圖片僅供參考，主辦單位保留更換其他等值獎項之權利，本活動之獎品不得轉換、轉讓或折換現金。

7.活動期間若因不可抗力之因素或其他事故導致活動無法進行，主辦單位保有解釋、變更、修正、暫停或終止本活動或活動辦法之權利，並得於 YYsports APP 或官方臉書帳號上或其他媒體上公佈相關資訊，不另行個別通知。

8.活動中獎者承諾應依政府規定繳納所得稅並辦理扣繳手續，依稅法及相關規定，獎項價值 NT$ 1,000元(含)以上者，需繳交身份證影本供報稅使用，並列入本年度之個人綜合所得稅申報。獎項價值超過 NT$ 20,000元，依法需繳交 10％稅金，填寫扣繳憑單並於次年度寄發所得扣(免)繳憑單。非中華民國境內居住之人 (即在中華民國境內居住未達183天之本國人及外國人) 不論得獎人所得之金額，須就中獎所得扣繳20%機會中獎稅。中獎者若不願意配合提供報稅資料及訊息、繳納稅捐者，則視為自動棄權，不具得獎資格，不另行通知、公告。中獎者承諾依稅法相關規定繳納稅捐，並同意主辦單位得依相關法令代扣 (繳納) 相關稅捐。主辦單位會根據會員提供的聯繫地址等訊息，於活動結束且活動中獎者完成稅捐繳納等手續後15個工作天內寄送獎品至中獎者於活動報名時留存的地址（電子券會相應發放至會員帳戶），若因會員留存之地址、會員帳戶有誤導致無法收到獎品，視為放棄得獎資格，不另行通知、公告，亦不作獎品補寄。

9.未滿 20 歲之得獎者，需由法定代理人代為繳納稅捐並完成相關手續，如未完成相關手續則視為棄權，不具得獎資格，不另行通知、公告。

責任編輯：Barry

圖片提供：YYsports

光芒

延伸閱讀

Google提出APVI計畫 與合作夥伴一同提昇Android作業系統安全性

贈與不動產相關稅負由誰繳 贈與稅大不同

升級再等等！Android 11升級傳災情 App切換、相機異常未解

10月1日中秋連假第一天逢「世界咖啡日」 85度C咖啡第二杯20元

相關新聞

彰化馬拉松嘉年華 聯合線上路跑攻略本

全國最受路跑界重視的「2020彰化縣馬拉松」嘉年華，今年除了實體馬拉松式外，還開辦第一場虛擬聯合線上路跑活動，讓無法到當地參與賽事的民眾也能一起同樂！這六場虛擬全國聯合線上路跑活動，將彰化在地賽事以吉

2020倫敦馬拉松 Eliud Kipchoge 發生了什麼事？

在這寒冷多雨的條件下，在剩下約 5 k時，Kipchoge 表情明顯不太對勁，隨後主集團開始加速，至此甩開了 Kipchoge。 我想昨天所有全世界的跑迷們最大的疑問就是，Kipchoge 昨天究竟

Hood to Coast 日月追逐線上跑 找到隊友全面挑戰！

常常聽到但是從來沒參加過 HTC ？ 不論是沒勇氣還是沒時間？ 現在你可以跟朋友組隊參加線上版「Hood to Coast 日月追逐線上跑」2 人一隊、完成週週挑戰週週抽好禮、為期一個月！ 找到你

訓練心得／新月橋上賞日月

入秋第一個中秋連假，難得天氣大好，今年全台都能賞到碩大的月亮。 自古關於月亮的詩詞歌曲不勝煩數，總是能勾起滿滿的情緒，不管是思念，感傷，愛情等。 #離人無語月無聲，明月有光人有情 #一輪明月共

超馬／代言名表 陳彥博：運動也可以這樣子！

難得不是以越野裝備出現，我國超馬好手陳彥博今天穿著深筆挺藍色西裝，戴上瑞士名表品牌浪琴表的先行者系列錶款現身，梳著油頭、...

賽事心得／倫敦線上馬 妹子陪跑團結日

中秋連假的最後一天迎來了倫敦線上馬，喜的是讓遠本遙不可及的賽事變的觸手可及，但憂的是隨著連續假期氣溫一天天升高。除了早晚外，整個白天都典型夏季氣候。報名已是勇者，但在這溫度下跑全馬真是需要很大毅力勇氣

帶小比旅跑台灣／東北雙塔106 大健走22小時

今天我和比比參加了一場活動，是台灣大健走東北雙塔106，這場活動很特別，是從淡水走路到富貴角燈塔和三貂角燈塔。 因為，之前環島的時候，路過那二極點的時候，剛好都有別的行程和發生不太愉快的事，導致

2020年倫敦馬拉松 男子組24歲Kitata 最後衝刺勝出

配速保守大集團通過半程（圖片來源：Twitter） 2020年倫敦馬拉松，在女子組賽事結束後約廿多分鐘，男子組緊接著登場，全場焦點不外乎都在奧運金牌、世界紀錄保持人 Eluid Kipc

世界紀錄保持Brigid Kosgei 衛冕倫敦馬拉松成功

Brigid Kosgei 無懸念奪冠（圖片來源：Twitter） 倫敦馬拉松女子組起跑（圖片來源：Twitter） 繼年初東京馬拉松之後，倫敦馬拉松為 2020 年第二場以菁

老子不發威當我嚕嚕咪？ 河馬襲擊肯亞跑者

圖/Nature picture 我們都覺得河馬呆萌呆萌得很可愛，這個印象可能來自於卡通嚕嚕米（儘管有人出來說嚕嚕米不是河馬，但我堅信他就是。）然而實際上，河馬每年在非洲襲擊人類，導致人類死亡的

旗美馬+漢神巨蛋 送你動滋券好康

聯合數位文創在高雄旗山舉辦三屆優質賽事「旗山馬」，今年邁入第四屆，並將賽事升級更名為「旗山美濃馬拉松」，路線增加美濃純樸...

路跑話題／王者Kenenisa Bekele 退出倫敦馬拉松比賽

受到眾多跑迷們期待的「王者對決」恐怕又要再等等了⋯⋯ 下午驚傳 Bekele 向媒體宣布，他將不會參加週日的倫敦馬拉松，此消息一出，許多跑迷們哀嚎，因為不知道下次這兩位偉大的跑者何時能夠再碰頭了。

熱門新聞

NBA／對詹皇講「你麻煩大了」 巴特勒：是對方先起頭

NBA／巴特勒飆40分大三元 熱火擊退湖人搶回一勝

NBA／輸球提前離場掀討論 詹皇坦承倍感挫折

NBA力挺詹皇史上最佳 楊恩：喬丹未在決賽對抗超級巨星

NBA／巴特勒燃燒率隊搶勝 韋德分享06年大逆轉劇本

NBA／巴特勒40分大三元留名決賽 未投三分再寫特殊紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。