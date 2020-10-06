Hood to Coast 日月追逐線上跑 找到隊友全面挑戰！

常常聽到但是從來沒參加過 HTC ？ 不論是沒勇氣還是沒時間？

現在你可以跟朋友組隊參加線上版「Hood to Coast 日月追逐線上跑」2 人一隊、完成週週挑戰週週抽好禮、為期一個月！

找到你的神隊友一起當彼此的靠山，不論是白天跑，還是晚上跑，完成 4 個漸進式任務，2 人合計第一週 3K、第二週 5K、第三週 21K、第四週 42K，週週都能抽好禮！萬元運動購物金、NIKE 系列限量跑鞋、HTC 系列商品通通有機會帶回家！完成任一週挑戰還能加購帶回限量紀念獎牌，快揪友來玩「Hood to Coast 日月追逐線上跑」！

載點

iPhone、Android，下載完成後進行註冊，推薦來源請選〝活動〞，輸入運動筆記跑友專屬代碼YA200171

活動時程

報名期間即日起至 10/18，但創建隊伍只到 10/16 18:00 止（因創建隊伍後須待主辦單位審核 1 至 2 天），想要挑戰任務，趕快組隊參加就對了！活動正式開始從 10/19 起至1 1/15，透過 YYsports APP累積運動里程數，完成週週挑戰即可抽雙份好禮，有哪些活動獎項我們繼續看下去！

活動獎項

總獎項價值近 10 萬元，以組別進行抽獎，每組獎項皆2份！另第四週獎項「萬元購物金」為一組 1 萬元，獲獎隊伍每人可獲得 5,000 元購物金，於當週活動結束隔週五於公告得獎名單(在本活動頁也看得到喔)，公布獎項後的 15 天陸續寄送。

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活動報名

本活動透過 YYsports APP 報名及公里數累計，參加挑戰兩人皆須載好 APP。在 10/16 18:00 前創建隊伍才能進行挑戰喔！

1.下載YYsports APP

載點 iPhone、Android，下載完成後進行註冊，推薦來源請選〝活動〞，輸入運動筆記跑友專屬代碼 YA200171

2.了解活動辦法

首頁點選「Hood to Coast 日月追逐線上跑」即可了解活動辦法。

3.創建隊伍

請進到「趣動」➡️點選「揪團跑」 ➡️點選「建立隊伍」，創建者為該隊隊長，填寫隊伍名稱、照片及確認活動，完成後等待主辦單位審核（約1~2個工作天），審核通過另一名隊員可直接至「趣動」➡️「揪團跑」➡️「隊伍圖片」確認加入隊伍！

萬一有人加錯隊伍，隊長需聯絡主辦單位將誤入隊員刪除。每隊隊員則可自由退出隊伍。

開始挑戰

團隊於10/19~11/15進行挑戰，活動期間 2 人跑步公里數加總即為該組成績，於指定時間達成當週里程數，可獲得當週抽獎資格，這週有點倦那就 PUSH 隊友多跑一點了(誤)

🔴 每次跑步前請開啟定位，打開 YYsports APP ➡️ 點選「趣動」➡️選擇「跑步」 ➡️開始運動➡️「長按結束」，即可紀錄每次運動里程數。

🔴 使用 Apple Watch、Garmin 手錶的跑友，可開啟 YYsports APP ➡️點選「趣動」➡️點選「裝備管理」，即可進行裝備綁定。若穿戴裝置已經綁定 YYsports APP，可直接開啟穿戴裝置戶外跑步功能，無須再開啟趣動。

🔴 更多 APP 介紹：請點我

YYsports APP 載點 iPhone、Android ，註冊推薦來源選〝活動〞，填入運動筆記專屬代碼YA200171

限量紀念獎牌

完成任一週挑戰即可加價購將限量紀念獎牌帶回家！（YYsports 每週寄發任務完成及限量獎牌購買資格通知） 獎牌設計分為正反面，一面為白日光芒與高山壯麗，另一面為皎潔明月與湛藍鯨海；「從白天到黑夜，海好有你當靠山」體現 HTC 越山向海的團隊挑戰精神！還能將讓兩塊獎牌交疊在一起，象徵兩人同心協力完成挑戰！限量的紀念獎牌，每組 200元 （一組兩只不零售），趕快加購帶回家！獎牌將於最後一週活動結束後約 50 天陸續寄送至隊長家

活動提醒及獎項公告

1. 運動里程數以成功錄入 YYsports APP 系統的數據為準。

2. 運動里程數計算時間：2020/10/19 00:00 - 2020/11/15 23:59。

3. 每隊每位成員必須達成 1KM 以上運動里程數，並完成指定當週里程數，才可參加抽獎活動。

4. 除正取名單外，主辦單位會抽取備取名單若干。

5. 本活動之獎品由主辦單位提供，尺寸、樣式、顏色等以主辦單位公佈及提供為準。運動購物金以電子券形式發放，具體使用規則以電子券約定為準。

6. 每組贈品僅提供一處地址寄送，恕無法分開寄送。

7. 每週挑戰得獎公告時間：第一週（3KM）：2020/10/30第二週（5KM）：2020/11/6第三週（21KM）：2020/11/13第四週（42KM）：2020/11/20

注意事項

1.會員須依據 YYsports 公佈於官方 APP 的活動辦法於活動登記期間進行登記，根據活動要求填寫正確的行動電話號碼與聯絡地址（包含郵遞區號、縣市、完整街道名稱等）等訊息。活動結束後於指定時間內在原活動報名網頁公告得獎名單並以簡訊發送中獎確認通知至中獎會員留存之行動電話號碼，如因會員留存之行動電話號碼有誤、停用或其他無法連絡之情事，致無法收受主辦單位聯繫者，將視同參加者放棄參加資格。

2.正取會員必須於指定時間內根據主辦單位要求完成填寫相應獎品的中獎回函並依照 APP 推播訊息指示辦理相關事項，逾時主辦單位得取消其參加資格，若逾時未完成報名、資格不符或於線上報名前同意放棄參加資格者，不另行通知、公告。主辦單位將依備取順序作為候補順序，候補與正取流程作業相同。活動期間內每週挑戰每人限一次參加機會。

3.本活動有任何因電腦、網路、技術或其他不可歸責於主辦單位之事由而造成參與本活動者所登錄之資料遺失、錯誤、無法辨識、毀損或其他導致資料無效之情況，主辦單位不負任何責任，參加者無異議。

4.參加會員承諾填寫或提出之資料均為真實且正確，未冒用或盜用任何第三人之資料。如有任何損害主辦單位或其他第三人之行為，參加會員應負相關責任。

5.參與本活動之同時，即視為同意接受本活動之規範，主辦單位有權檢視各活動參加者之活動參與行為及中獎情形是否涉嫌人為操作、蓄意偽造、短時間異常多筆參與行為、透過任何電腦程序或以任何其他不正當的方式意圖以進行不實或虛偽之參與行為或其他明顯違反活動公平性之方式一律視為無效。活動參加者因上述情形所獲得之活動資格及獎額，主辦單位保有取消其得獎資格的權利。

6.本活動辦法、獎項、訊息以公佈於 YYsports APP 資料為準，活動獎品以實物為準，官方網頁及各式宣傳物上之圖片僅供參考，主辦單位保留更換其他等值獎項之權利，本活動之獎品不得轉換、轉讓或折換現金。

7.活動期間若因不可抗力之因素或其他事故導致活動無法進行，主辦單位保有解釋、變更、修正、暫停或終止本活動或活動辦法之權利，並得於 YYsports APP 或官方臉書帳號上或其他媒體上公佈相關資訊，不另行個別通知。

8.活動中獎者承諾應依政府規定繳納所得稅並辦理扣繳手續，依稅法及相關規定，獎項價值 NT$ 1,000元(含)以上者，需繳交身份證影本供報稅使用，並列入本年度之個人綜合所得稅申報。獎項價值超過 NT$ 20,000元，依法需繳交 10％稅金，填寫扣繳憑單並於次年度寄發所得扣(免)繳憑單。非中華民國境內居住之人 (即在中華民國境內居住未達183天之本國人及外國人) 不論得獎人所得之金額，須就中獎所得扣繳20%機會中獎稅。中獎者若不願意配合提供報稅資料及訊息、繳納稅捐者，則視為自動棄權，不具得獎資格，不另行通知、公告。中獎者承諾依稅法相關規定繳納稅捐，並同意主辦單位得依相關法令代扣 (繳納) 相關稅捐。主辦單位會根據會員提供的聯繫地址等訊息，於活動結束且活動中獎者完成稅捐繳納等手續後15個工作天內寄送獎品至中獎者於活動報名時留存的地址（電子券會相應發放至會員帳戶），若因會員留存之地址、會員帳戶有誤導致無法收到獎品，視為放棄得獎資格，不另行通知、公告，亦不作獎品補寄。

9.未滿 20 歲之得獎者，需由法定代理人代為繳納稅捐並完成相關手續，如未完成相關手續則視為棄權，不具得獎資格，不另行通知、公告。

責任編輯：Barry

圖片提供：YYsports