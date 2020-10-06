聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化馬拉松嘉年華 聯合線上路跑攻略本
全國最受路跑界重視的「2020彰化縣馬拉松」嘉年華，今年除了實體馬拉松式外，還開辦第一場虛擬聯合線上路跑活動，讓無法到當地參與賽事的民眾也能一起同樂！這六場虛擬全國聯合線上路跑活動，將彰化在地賽事以吉祥物作為跑團隊長，讓參與跑者加入跑團並進行挑戰！分成兩階段競賽，除了跑步累積里程外，還有刺激的拔菜偷菜的農場任務，偷偷去拔別跑團的菜讓搶先公測體驗的跑者們直呼偷菜超爽！全民免費參加，但前往官網完成免費報名手續還可以抽SWITCH紅藍主機＋健身環大冒險！
YOUTUBER實況 三帥爸媽
YOUTUBER實況 TOMO
YOUTUBER實況 傑克
彰化馬拉松嘉年華線上路跑怎麼玩呢？
彰化嘉年華有六個線上跑團擇一加入，只要先加入跑團，等到活動時間開始去接跑團任務挑戰即可，在期間內跑步幫自己的賽事跑團累積分數，遊戲結算後會有線上完賽證書！
這場線上馬需要付費嗎？
本線上馬全民免費參與！
有哪些跑團可以選擇及團隊介紹？
活動玩法介紹
主題一：半線盃ONLINE路跑賽
【競賽日期】10/1-10/31
【遊戲玩法】加入團隊，上傳自己的跑步數據，每次至少一公里，遊戲結束後里程數最多的團隊獲勝。
如下圖，等到10/1活動開始，到【跑團任務】按下接下挑戰即可。
主題二：TOGETHER 跑出豐收年
【競賽日期】11/1~11/30
【遊戲玩法】加入團隊，上傳自己的跑步數據，每次至少一公里，里程可運用在自己團隊增加數值（種菜），或是扣除其他團隊數值（偷菜）。
如下圖，等到11/1活動開始，到【跑團任務】按下接下挑戰即可，此畫面狀態為尚未開放。
操作說明介紹
▼現在就加入跑團來玩吧▼
請用手機點擊頭像即可加入該跑團~
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言