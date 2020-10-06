訓練心得／新月橋上賞日月

入秋第一個中秋連假，難得天氣大好，今年全台都能賞到碩大的月亮。

自古關於月亮的詩詞歌曲不勝煩數，總是能勾起滿滿的情緒，不管是思念，感傷，愛情等。

#離人無語月無聲，明月有光人有情

#一輪明月共天涯

但在某個程度上是太陽成就了月亮。

但大家只看到月亮的婉約，大洋的炙熱。

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除了賞月烤肉，連續好幾天大魚大肉之餘，在滿滿罪惡感之魚，要如何消滅這些熱量，變成大家的課題。

秋天早晚涼但白天熱，今日晨跑新月橋，就領教到太陽的威力。

一早驅車新月橋。清晨猶如深夜，寧靜般猶如另一個國度。

舉頭赫然發現一舉明月掛天邊，是如此明亮，如此清晰。既真實又有點虛幻。

是不是我們已常常習慣性忽略了許多美好。其實也不需遠渡重洋，或跋山涉水，心情對了處處是美景。

旅途就是帶者心情去感受她方平日的一切。

日出前的美景。 月量依然不捨可見。

此的她換上淡淡的紅妝。

在河濱的燈光下特別顯得浪漫。

新月橋是一個標準浪漫的名字。

在加上篆體的風格，有古風的詩意。特別適合一個優雅的地標。

與之合影有古典美女的感覺。

第一次來花了一點時間會合。

先來合影一張。

趁著涼風趕快起跑。

慢...!

其實我有快不起來。XD

六點前還相當涼爽衝一波。

但只要大陽一出來，萬物皆稱臣。

完全沒有遮蔽，那明天倫敦線上馬的朋友辛苦了。

新北的河濱就是橋的伸展台。

折返來一張。

馬場遇到馬，新月來賞月。

這河濱空曠遼闊。

回程就耐熱訓練。

月亮用心賞，大陽把肉烤。

終於到了。

大家開心的完起環台賽的梗。

河濱雅典娜

學姐三倍卷

凌空

聽說一分速，又不傷膝蓋。XD

新月橋造型優雅流線，現在講求美感的追求。

雖然我還是聯想不到月亮，但肯定是符合優雅的名字。

藍天美景，但炙熱無比。

就如世事，

追求卓越，須堅定不移。

先祝明日線上馬的朋友成功。

倫敦線上馬 妹子陪跑團