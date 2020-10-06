訓練心得／新月橋上賞日月
入秋第一個中秋連假，難得天氣大好，今年全台都能賞到碩大的月亮。
自古關於月亮的詩詞歌曲不勝煩數，總是能勾起滿滿的情緒，不管是思念，感傷，愛情等。
#離人無語月無聲，明月有光人有情
#一輪明月共天涯
但在某個程度上是太陽成就了月亮。
但大家只看到月亮的婉約，大洋的炙熱。
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除了賞月烤肉，連續好幾天大魚大肉之餘，在滿滿罪惡感之魚，要如何消滅這些熱量，變成大家的課題。
秋天早晚涼但白天熱，今日晨跑新月橋，就領教到太陽的威力。
一早驅車新月橋。清晨猶如深夜，寧靜般猶如另一個國度。
舉頭赫然發現一舉明月掛天邊，是如此明亮，如此清晰。既真實又有點虛幻。
是不是我們已常常習慣性忽略了許多美好。其實也不需遠渡重洋，或跋山涉水，心情對了處處是美景。
旅途就是帶者心情去感受她方平日的一切。
日出前的美景。月量依然不捨可見。
此的她換上淡淡的紅妝。
在河濱的燈光下特別顯得浪漫。
新月橋是一個標準浪漫的名字。
在加上篆體的風格，有古風的詩意。特別適合一個優雅的地標。
與之合影有古典美女的感覺。
第一次來花了一點時間會合。
先來合影一張。
趁著涼風趕快起跑。
慢...!
其實我有快不起來。XD
六點前還相當涼爽衝一波。
但只要大陽一出來，萬物皆稱臣。
完全沒有遮蔽，那明天倫敦線上馬的朋友辛苦了。
新北的河濱就是橋的伸展台。
折返來一張。
馬場遇到馬，新月來賞月。
這河濱空曠遼闊。
回程就耐熱訓練。
月亮用心賞，大陽把肉烤。
終於到了。
大家開心的完起環台賽的梗。
河濱雅典娜
學姐三倍卷
凌空
聽說一分速，又不傷膝蓋。XD
新月橋造型優雅流線，現在講求美感的追求。
雖然我還是聯想不到月亮，但肯定是符合優雅的名字。
藍天美景，但炙熱無比。
就如世事，
追求卓越，須堅定不移。
先祝明日線上馬的朋友成功。
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