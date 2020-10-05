老子不發威當我嚕嚕咪？ 河馬襲擊肯亞跑者

運動筆記 / 李吳菊

圖/Nature picture

我們都覺得河馬呆萌呆萌得很可愛，這個印象可能來自於卡通嚕嚕米（儘管有人出來說嚕嚕米不是河馬，但我堅信他就是。）然而實際上，河馬每年在非洲襲擊人類，導致人類死亡的案件卻遠高於其他動物，沒錯！甚至高於肉食動物。

而這起案件的主角 Edwin Mokua 在肯亞 Nyahururu 附近的一次訓練中遭到河馬襲擊後，被送進醫院。事情是這樣的，週一 當 Edwin Mokua 在河上進行跑步訓練，當時他正在 Eldoret 和 Nairobi 之間的小鎮尼亞胡魯 Nyahururu 附近接受訓練，Mokua 幸運的是，有一個訓練夥伴 Denis Kipkoskei 一起跑步，後者得以營救並嚇跑了河馬。

根據肯亞《每日民族報》的報導，Mokua 原訂於週日在土耳其參加 Izmir Marathon ，但由於他肋骨骨折和手部骨折，他必須打斷他的計畫，直到他從傷勢中恢復。當 Mokua 遭到襲擊時，他沿著伊瓦索河在 Kipkoskei 後面奔跑，Kipkoskei 告訴 Daily Nation： 「我路過這些動物，但幾秒鐘後回頭卻沒看見 Mokua  。」 「然後我看到他在努力使自己擺脫一隻河馬。我當時趕緊嚇跑其他河馬，將他從襲擊他的河馬口中救出他。」 Mokua 很幸運，只有幾根斷骨而已，目前住在 Nyahururu 的醫院。Izmir Marathon 原本將是 Mokua 的首次亮相，他參加了幾次半程馬拉松的比賽，他的 PB 為1:02:50（他於 2015 年在日本跑步）。2020 年初，在新冠病毒影響下，Mokua 在 Trabzon 半程馬拉松賽也同樣奪得冠軍，時間為 1:03:03 。Trabzon半程馬拉松賽是他一年中唯一的比賽。

目前看來人並無大礙，他期待自己趕緊恢復自己的賽季，重新出發。

你們能想像跑步被河馬攻擊嗎？ 我完全無法想像⋯⋯

責任編輯：Ian

新聞來源：CanadianRunning

圖片來源：Nature picture

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