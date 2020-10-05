老子不發威當我嚕嚕咪？ 河馬襲擊肯亞跑者

我們都覺得河馬呆萌呆萌得很可愛，這個印象可能來自於卡通嚕嚕米（儘管有人出來說嚕嚕米不是河馬，但我堅信他就是。）然而實際上，河馬每年在非洲襲擊人類，導致人類死亡的案件卻遠高於其他動物，沒錯！甚至高於肉食動物。

而這起案件的主角 Edwin Mokua 在肯亞 Nyahururu 附近的一次訓練中遭到河馬襲擊後，被送進醫院。事情是這樣的，週一 當 Edwin Mokua 在河上進行跑步訓練，當時他正在 Eldoret 和 Nairobi 之間的小鎮尼亞胡魯 Nyahururu 附近接受訓練，Mokua 幸運的是，有一個訓練夥伴 Denis Kipkoskei 一起跑步，後者得以營救並嚇跑了河馬。

Kenyan road runner Edwin Mokua narrowly escaped death on Monday, and is currently recuperating at the hospital after being attacked by a hippopotamus while on a training run.https://t.co/6rAAYWEnHz pic.twitter.com/bjJwJ275cT — MAMA Bukedea fm (@BukedeaFm) September 30, 2020

根據肯亞《每日民族報》的報導，Mokua 原訂於週日在土耳其參加 Izmir Marathon ，但由於他肋骨骨折和手部骨折，他必須打斷他的計畫，直到他從傷勢中恢復。當 Mokua 遭到襲擊時，他沿著伊瓦索河在 Kipkoskei 後面奔跑，Kipkoskei 告訴 Daily Nation： 「我路過這些動物，但幾秒鐘後回頭卻沒看見 Mokua 。」 「然後我看到他在努力使自己擺脫一隻河馬。我當時趕緊嚇跑其他河馬，將他從襲擊他的河馬口中救出他。」 Mokua 很幸運，只有幾根斷骨而已，目前住在 Nyahururu 的醫院。Izmir Marathon 原本將是 Mokua 的首次亮相，他參加了幾次半程馬拉松的比賽，他的 PB 為1:02:50（他於 2015 年在日本跑步）。2020 年初，在新冠病毒影響下，Mokua 在 Trabzon 半程馬拉松賽也同樣奪得冠軍，時間為 1:03:03 。Trabzon半程馬拉松賽是他一年中唯一的比賽。

目前看來人並無大礙，他期待自己趕緊恢復自己的賽季，重新出發。

你們能想像跑步被河馬攻擊嗎？ 我完全無法想像⋯⋯

責任編輯：Ian

新聞來源：CanadianRunning

圖片來源：Nature picture

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