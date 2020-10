老子不發威當我嚕嚕咪？ 河馬襲擊肯亞跑者

我們都覺得河馬呆萌呆萌得很可愛,這個印象可能來自於卡通嚕嚕米(儘管有人出來說嚕嚕米不是河馬,但我堅信他就是。)然而實際上,河馬每年在非洲襲擊人類,導致人類死亡的案件卻遠高於其他動物,沒錯!甚至高於肉食動物。

而這起案件的主角 Edwin Mokua 在肯亞 Nyahururu 附近的一次訓練中遭到河馬襲擊後,被送進醫院。事情是這樣的,週一 當 Edwin Mokua 在河上進行跑步訓練,當時他正在 Eldoret 和 Nairobi 之間的小鎮尼亞胡魯 Nyahururu 附近接受訓練,Mokua 幸運的是,有一個訓練夥伴 Denis Kipkoskei 一起跑步,後者得以營救並嚇跑了河馬。

Kenyan road runner Edwin Mokua narrowly escaped death on Monday, and is currently recuperating at the hospital after being attacked by a hippopotamus while on a training run.https://t.co/6rAAYWEnHz pic.twitter.com/bjJwJ275cT