世界紀錄保持Brigid Kosgei 衛冕倫敦馬拉松成功

Brigid Kosgei 無懸念奪冠（圖片來源：Twitter）

繼年初東京馬拉松之後，倫敦馬拉松為 2020 年第二場以菁英形式舉行的世界馬拉松大滿貫賽事，全程在聖詹姆士公園舉行，繞 2.15k 的路線跑 19.76圈，除了工作人員以外沒有任何觀眾。

女子組早男子組三小時先鳴槍出發，由三位配速員配著約 2:16-17 的配速，跟上的選手只有世界紀錄保持者 Brigid Kosgei，和 Ruth Chepngetich、Vivian Cheruiyot 兩位有 2:17、2:18 實力的名將。

半程時領先集團以 1:08:11 通過，Vivian Cheruiyot 首先掉出集團，此時領先集團也開始套很多選手圈，半程時配速員一一功臣身退後，Brigid Kosgei 和 Ruth Chepngetich 以較保守的速度雙雙領先前進，直到 30k 時 Brigid Kosgei 稍微加速，Ruth Chepngetich 則逐漸失速，兩人差距從此拉開。

最後 10k 左右 Brigid Kosgei 一枝獨秀，穩穩得以 2:18:58 進終點，雖然沒有打破任何紀錄，但也成為今年世界唯二世界大滿貫賽事的冠軍得主之一！衛冕成功第二座倫敦馬拉松的桂冠！

來自美國的 Sara Hall 始終配著自己個人最佳的配速前進，並穩穩維持逐漸浮上，並在最後 1k 看到第二名 Vivian Cheruiyot 的背影，並且戲劇性得在最後 100m 超越拿下亞軍，以 2:22:01 成功突破個人最佳！Vivian Cheruiyot 以四秒之差拿下季軍。

Sara Hall 戲劇性逆轉 Vivian Cheruiyot 拿下亞軍（圖片來源：Twitter）