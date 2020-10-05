2020年倫敦馬拉松 男子組24歲Kitata 最後衝刺勝出

2020年倫敦馬拉松，在女子組賽事結束後約廿多分鐘，男子組緊接著登場，全場焦點不外乎都在奧運金牌、世界紀錄保持人 Eluid Kipchoge 身上！

領先集團由三名配速員帶領，穩穩得以每 5k 約 14:45-50 的速度前進，這種配速對於 Kipchoge 和各路高手來說都很輕鬆，但大家都很有耐性得跟著跑，沒人輕舉妄動；圖中小插曲是 Kipchoge 曾和配速員交談，但配速仍維持不變。

Eluid Kipchoge 在大集團裡偶爾跟其他人交談（圖片來源：Twitter）

十多人的大集團以 1:02:54 通過半程，算是大出大家意料之外得慢，但仍然沒人突破僵局，配速員也紛紛在半程到 25k 左右功臣身退；擔任 2:11 奧運參賽標準配速的 Mo Farah 在 35k 左右下場。

Mo Farah 擔任奧運參賽標準 2:11 配速員（圖片來源：Twitter）

配速員下場之後，偶爾有人出來稍微加速，幾度 Kipchoge 落後領先者5-10m，但速度都馬上下降，大家又都黏在一起，配速越來越慢，甚至出現一個 5:00 一英里（3:07/k)。

然而在 37k 左右跌破眼鏡的事發生了，Eluid Kipchoge 在集團再度加速時竟然無法跟上，並且迅速被拉開差距！40k 時領先集團四人將它拋開 27 秒的差距，世人見證馬拉松王者首次出師不利，比賽最後 2k 由四位好手競爭！

最後 400m 領先剩下三人，大家肩並肩衝刺最後決鬥！Kitata 最後關頭拼出領先地位，技壓 Kipchumba 和 Lemma 獲得冠軍！獲勝成績 2:05:41，前三名差距在四秒之內！

這是 Shura Kitata 的第一座世界大滿貫賽事冠軍，他在 2018 年拿下倫敦和紐約的亞軍。眾所注目的馬拉松王者 Eluid Kipchoge 最後以 2:06:49 第八名進終點，大出大家意料之外！