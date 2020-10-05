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今年第14號颱風昌鴻生成！ 是否影響台灣「這2天」是關鍵

帶小比旅跑台灣／東北雙塔106 大健走22小時

運動筆記 / 陳嘉齡

今天我和比比參加了一場活動，是台灣大健走東北雙塔106，這場活動很特別，是從淡水走路到富貴角燈塔和三貂角燈塔。

因為，之前環島的時候，路過那二極點的時候，剛好都有別的行程和發生不太愉快的事，導致北海岸的行程，全部都沒有去。剛好在網路上看到這個訊息，二話不說立馬有衝動想參加。當時便詢問好友冠廷看是否到時候可以半夜來補給，他二話不說馬上答應我，實在讓我太感動了。

當天一早，大伙們在淡水捷運廣場集合，這次參加的人有十二個人。因為配合日本的活動，起走的時間比較晚，十點才開始。我們集合拍照後，就開始從淡水出發。

淡水去三芝的路，上坡居多，我推到都快看到上帝了，好累啊！因為我們必須靠主辦給的地圖自己找路解鎖，因為他們並不是走台2，有時還彎進村莊，然後我…迷路了，在淺水灣小七前，我多走了3公里，跑到海角一樂園餐廳，我沒事去那裡幹嘛啦，那個坡好陡，推到我整個人快累死了，有一個好心的小朋友坐車經過，看到我推小比，他下車來幫我推一段上坡，在這裡很謝謝那個好心的弟弟，在那麼偏僻的地方來幫忙。

在小七休息後，我們又開始出發，一路上經過三芝，石門，富貴角燈塔，金山，在經過石門十八王公廟的時候，有一個好心的大姐，怕比比會冷，還特地拿一條浴巾給比比蓋。在這裡很謝謝她。

一路上，因為車多車速又快，我走的很小心，走到金山的時候，大約是晚上八點左右，金山市區路上好多人在烤肉，我那時候聞到烤肉味時，跟同行的人開玩笑的說，在家睡覺不好嗎？在家烤肉不好嗎？為什麼要來這裡虐待自己🤣我們的補給可以許願烤肉嗎？我的肚子好餓，補給只有餅乾，香蕉及一些當地小吃，像石門肉棕和金山包子，我好餓啊。

就這樣不知道走了多久，終於到達基隆，然後我又走錯路，繞路繞好遠。在車站附近的時候還遇到一個喝醉酒的大哥，他可能是心情不好，抱怨他的家裡，說要去喝酒。

我整整聽他說了快四十分鐘的話，拍完照後他才甘願放過我。到達補給站的時候，志工問為什麼要理他，直接不理他走人就好，我說當一個人很無助想找人說話的話，如果能力有限，為什麼不幫忙，如果他因為你而停止不好的念頭，那不是功德一件。

因為快天亮了，我又趕緊出發前往到瑞芳，沿路上大車很多，一路上我都走的很小心，終於在關門前三十分鐘到達瑞濱萊爾富，因為天氣變化，比比又開始癲癇發作，沿途就一直咳一直吐，那時候已經走了二十個小時，我覺得好累又好餓，好想棄賽，結果有一個好心的跑友剛好因為拍日出看到我，然後他就騎車去小七買飯糰和蠻牛給我吃，在這裡很謝謝那位好心的跑友。

因為，比比吐的越來越嚴重，沿途我們停下來好幾次，到達鼻頭角小七的時候，我們已經超過關門時間，所以就被關門了，接著有好心的大姐，便載我們回淡水取車，在這裡很謝謝她，而我們結束二十二小時的行走。

#2020台灣大健走東北雙塔106#謝謝所有幫助我的人#謝謝沿路幫我們加油的路人#所有發生的事都是好事#像瘋子一樣的女人#用雙腳帶小比跑旅台灣

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