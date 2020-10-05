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賽事心得／倫敦線上馬 妹子陪跑團結日

運動筆記 / ChenLe Wang

中秋連假的最後一天迎來了倫敦線上馬，喜的是讓遠本遙不可及的賽事變的觸手可及，但憂的是隨著連續假期氣溫一天天升高。除了早晚外，整個白天都典型夏季氣候。報名已是勇者，但在這溫度下跑全馬真是需要很大毅力勇氣。既使高手也紛紛打消念頭。

但一早七點準時，就有中興哥不畏炎熱在操場開跑。

看一看近中午有多熱。

完全沒遮蔽，太陽直曬。

充分的補給予後援是很重要。

我們模擬海外僑胞為選手加油。

終於完成了。這一刻榮耀是

無與倫比。

連陪跑團都不禁沾染這份喜悅。

 中興哥全馬全紀錄

下午3:00 /4:00 也都有在公館，麥帥開跑梯次，但都很熱。聽說台灣有1251 跑者參加線上馬。是除了美國英國外海外地三多的地方。

跑前先加油一番。

準備為國爭光

天哪，下午三點河濱有多熱。

但為了意志與榮耀，沒有人打退堂鼓。

私補一定先到位。

河濱男總一。

選手來一張。

出發前熱身。

出發，已無退路。

加油我們的勇者。

加油團這時覺得有點口渴。

於是.

好像不太對。XD

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入夜後的河濱相當涼爽。但烤肉的人們很多，這時又要抵擋陣陣美食飄香。真是考驗阿。

五小時後。廷妹完成了。

感覺很輕鬆。

這腿一定要好好 show一下。

男女總一。

蓉也回來。

其實也要感謝兩位騎士無怨無悔陪跑，真暖男。

賽後來個西瓜是多麼幸福的事。

在清涼微風中為這些勇者祝賀。

第三波也在美麗的城市光景中完成。

此刻跑者心中的喜悅無法言語。

當然也有其他各地連線，但不管距離與否，心是無比堅毅，為成就自己而跑。

視頻全紀錄

倫敦線上馬，妹子陪跑團。

騎士

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