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賽事心得／倫敦線上馬 妹子陪跑團結日
中秋連假的最後一天迎來了倫敦線上馬，喜的是讓遠本遙不可及的賽事變的觸手可及，但憂的是隨著連續假期氣溫一天天升高。除了早晚外，整個白天都典型夏季氣候。報名已是勇者，但在這溫度下跑全馬真是需要很大毅力勇氣。既使高手也紛紛打消念頭。
但一早七點準時，就有中興哥不畏炎熱在操場開跑。
看一看近中午有多熱。
完全沒遮蔽，太陽直曬。
充分的補給予後援是很重要。
我們模擬海外僑胞為選手加油。
終於完成了。這一刻榮耀是
無與倫比。
連陪跑團都不禁沾染這份喜悅。
下午3:00 /4:00 也都有在公館，麥帥開跑梯次，但都很熱。聽說台灣有1251 跑者參加線上馬。是除了美國英國外海外地三多的地方。
跑前先加油一番。
準備為國爭光
天哪，下午三點河濱有多熱。
但為了意志與榮耀，沒有人打退堂鼓。
私補一定先到位。
河濱男總一。
選手來一張。
出發前熱身。
出發，已無退路。
加油我們的勇者。
加油團這時覺得有點口渴。
於是.
好像不太對。XD
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入夜後的河濱相當涼爽。但烤肉的人們很多，這時又要抵擋陣陣美食飄香。真是考驗阿。
五小時後。廷妹完成了。
感覺很輕鬆。
這腿一定要好好 show一下。
男女總一。
蓉也回來。
其實也要感謝兩位騎士無怨無悔陪跑，真暖男。
賽後來個西瓜是多麼幸福的事。
在清涼微風中為這些勇者祝賀。
第三波也在美麗的城市光景中完成。
此刻跑者心中的喜悅無法言語。
當然也有其他各地連線，但不管距離與否，心是無比堅毅，為成就自己而跑。
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