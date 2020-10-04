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路跑話題／王者Kenenisa Bekele 退出倫敦馬拉松比賽

運動筆記 / 李吳菊
Bekele宣布退出倫敦馬拉松。 法新社
Bekele宣布退出倫敦馬拉松。 法新社

受到眾多跑迷們期待的「王者對決」恐怕又要再等等了⋯⋯

下午驚傳 Bekele 向媒體宣布，他將不會參加週日的倫敦馬拉松，此消息一出，許多跑迷們哀嚎，因為不知道下次這兩位偉大的跑者何時能夠再碰頭了。

Bekele 在社群媒體 Instagram 上寫道：「對於週日無法參賽，我感到非常失望，在這段艱難的準備時間裡，我準備好了我的身體，但在最後幾週兩次的快速訓練，讓我的左小腿感到不適，我每天都接受治療，並相信自己會做好準備，但⋯⋯情況惡化了，我現在知道自己無法參加比賽了。」

在 Instagram 查看這則貼文

I am very disappointed that I cannot race on Sunday. It has been a tough preparation time, with lockdown, when I couldn’t have my NN team around me. I was in good shape but then I picked up a niggle in my left calf after two fast training sessions close together in the last weeks of preparation. I have been having treatment every day since then and I truly believed I would be ready, but today it is worse and I now know I cannot race on it. This race was so important to me. My time in Berlin last year gave me great confidence and motivation and I was looking forward to show that again, I have worked so hard for it. I realise many people around the world have been looking forward to this race and I am sorry to disappoint my fans, the organisers and my fellow competitors. I will take time to recover and become fit again and I hope to be back in London next year.

Kenenisa Bekele（@kenenisabekele_42）分享的貼文 於 張貼

他接著說：「這場比賽對我來說非常重要，去年在柏林的成績給了我極大的信心及動力，我期待證明我能夠突破，為此我付出了很多努力，而我也知道全世界的馬拉松迷都在等待著這場比賽，我很抱歉我讓所有粉絲、大會、及我的對手失望了，我會花一些時間恢復健康，希望明年能夠回到倫敦。」

這場「神仙打架」，兩人的最佳成績僅差 2 秒鐘，並且是歷史上最快的兩個成績，而 Kipchoge 仍會繼續出賽，但少了 Bekele 似乎就少了這麼一位能夠將他逼至極限的對手。

而全世界的跑迷們，也無緣見到這場歷史性的對決，深感遺憾。不過也希望 Bekele 能夠將身體養好，健康回到馬場帶給我們更多精彩的比賽。

責任編輯：Ian新聞來源：Canadian Running圖片來源：Bekele IG

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