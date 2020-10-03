路跑心得／素人奶爸跑者 Jack張皓翔的跑步年誌

經過2019到2020的這一年裡，我的跑步生活有了很大的轉變!!

我兒子在2019年1月底出生，我跟老婆一起照顧兒子; 除了工作之外就是照顧小孩，所以2019年我只有報名參加一場”彰化田中馬拉松”而已; 但到了2020年，我報名了很多的比賽，都是21k半馬為主，希望以賽代訓的方式來提升自己的跑步實力

<<19-20年我參加的各場馬拉松比賽成績及感想如下>>

>11/10 2019 田中馬拉松，21k半馬<

大會成績: 03:44:29

總名次: 4367/5863

性別名次: 3029/3855

分組名次: 1016/1284

第一次參加2018年的21k半程馬拉松就是著名的秒殺田中馬拉松啦!! 所以2019年當然要繼續報名啦，而且還幸運的抽中啦!! 不一樣的是我跟老婆及小舅子3人合組團隊” 游滋滋向前衝!!”，因為我老婆姓游啦!!

再來是這次主要是陪老婆跑，所以不求成績，只求第一次跑半馬的老婆能夠安全完賽; 而過程中最讓人眼紅的就是有龍蝦、牛排、山豬肉等等山珍美味!! 還有一台啤酒車啦!! 但我們都沒吃到...因為想說折返回程時再來排隊，但沒想到回頭來排隊時龍蝦只剩”龍蝦頭”給跑者拍照用，而啤酒車已喝完開走了…實在讓人!@#$%^&

這次我的工作就是隨時告訴老婆目前的配速是多少，還要觀察老婆當下的狀況，適當的給予建議調整体能以確保老婆可以順利完賽; 最後當然在跑跑、走走之間完成了年度大事啦~~成績不重要啦!!

>01/19 2020渣打臺北公益馬拉松，21k半馬<

大會成績: 02:04:32

總名次: 2135/8289

性別名次: 1746/5451

分組名次: 582/1775

這場算是自我挑戰的比賽，希望自己可以”破2”就是2小時之內可以完成21k半馬，要完成破2均速要保持在5’38”左右才能達成; 過程中是痛苦的，因為要顧到速度及意志力; 為了這場比賽，我還自己做了”配速手環”，可以清楚的告訴我每1公里該跑到多少時間，這樣我可以專心在自己的跑步上; 只是過程中實在有幾次用走的才能把心率降下來，不然實在跑的很辛苦; 過程中有看到大會的大表顯示當下的時間，跟我自己手環上的時間竟有15分鐘的差距!! 那一瞬間把我的意志力打倒了…我開始放慢了速度，想說反正也沒辦法破2了…但後來想想管他的，我就跑我自己的，能跑多快就跑多快!! 最終大會成績只差了4分鐘就破2了!! 才恍然大悟想到半馬是晚了10鐘才出發!! 哈!! 但至少我知道自己是有破2的實力!!

*後來2020最大的事情就是新冠肺炎!!(COVID-19, Corona Virus)造成2月份開始許多的賽事取消或延期!!

>08/09 2020國家地理路跑，21k半馬<

*原本在04/26舉行延期至08/09

大會時間: 01:58:37

總排名: 205/4621

性別排名: 192/3518

分組排名: 53/1025

這場比賽算是我給自己上了半年跑步課程的成果展現; 當然主要還是要”破2”，過程中我就一直記得要咬住均速5’30”, 且第1、3個水站直接放棄，但5’30”的配速實在只維持了10k左右~~但我在前面已有幫自己”存”了2分鐘的扣達; 而後半程開始有點沒力，有幾次跑走跑走，但還是一直提醒自己是要來破2的，另外意志力也不停的提醒自己，最終也達成了自己預設的目標，破2啦!!

>08/30 2020 第一屆 議長盃全國公益馬拉松，21k半馬<

*原本在03/08舉行延期至08/30

大會時間: 02:10:56

總排名: 89/494

性別排名: 82/420

分組排名: 21/120

這是一場免費的路跑賽，因為我的保險公司-大誠保險經紀人公司有贊助這場賽事，所以報名不用出錢，那當然就直接報半馬囉!!

這場比賽我原先設定是想維持破2的成績，另外想說這種小比賽應該不會有很多人參加吧，說不定可以摸個小獎回家!! 事實證明，我想太多太多太多了!!

當天實在被氣溫給打敗了…一開始設定的跑速5’30”也維持不到3k就爆了，心裡的惡魔一直飛出來抓我，所以我除了第1個補給站沒停之外，其他每站都停了，最主要是給自己由頭上倒水降溫~~在掉頭跑回程到大約12k時我也不知為何我眼花了還是怎樣? 我踩到暗椿摔了個四腳朝天!! 所辛沒有大礙，還能繼續跑到結束~~最終成績比我想的好很多，哈

>09/06 2020 臉部平權運動-臺北國道馬拉松，21k半馬<

*原本在05/31舉行延期至09/06

大會時間: 01:55:48

總排名: 275/1686

性別排名: 261/1388

分組排名: 95/504

能夠在國道1號中山高速公路上跑步實在是太特別的經驗!!

記得現場主持人有說”放心用力跑吧，超速都不會開罰單啦!!”

說實在今天的氣溫實在很舒服，在高速上風很大，再加上去程雖然面對太陽，但有70%的時間被雲擋住，回程的時候也差不多; 所以跑起來整個就是很舒服; 我算了一下大致有10個補給站，但我當天感覺不錯，中間只停了2個補給站而已，另外在去程時莫名的想上小號，所以停了1次; 在最後的回程時也因為鞋帶鬆了小停了一下; 總共只有停了4次!! 在以上種種的天時地利人和的條件下又破了自己個人的PB!!

本次想還想說自從國家地理路跑之後就覺得一直提不起跑步的勁，現在又開始有feel了，衝啊!!

<<開始思索如何才可以精進自己的跑步能力?!>>

其實在我跑步的過程中，除了參加比賽之外，我平時跑步還真的沒有跑超過20k; 所以這就列為我的新目標啦!! 剛好在某次與準備跑2019臺北馬拉松的朋友們一起相約早上7：00在永福橋（永和端）為出發點往秀朗橋來回5k，再往中正橋來回5k，共4趟!! 來個20k的練習; 但最終本人的”肌耐力”在當時實在很欠缺，最終在18k處敗下陣來…….殘念!!

在2020年其實讓我的跑步能力提升最多的就是我參加了跑步課程!!

在貨比三家之後，我選擇了性價比最高的IR Sports跑創運動的啟程─初階跑步課程(週六班)，時間是從02/22到05/09的10堂課，主要是以”基礎肌力”訓練為主!!

自從我參加跑班之後，我都會排除萬難的參加星期六早上的課程; 課餘週間時間也會儘量去跑，尤其是週末的時候; 跑量相對誇張爆增是在3月份時，幾乎每週日跑一個半馬的距離!! 這其中包括了我參加的跑班IR Sports有課程外的活動，例如:

-03/29 IR x 風中劍聯盟 - 風中劍團練21.5k

由至善路從風櫃嘴方向，挑戰的路線有3種

Level 1：至善路-聖人瀑布-至善路，約10公里

Level 2：至善路-風櫃嘴-至善路，約21公里

Level 3：至善路-風櫃嘴-至善路-中社路-至善路-劍南路-至善路，約36公里

小弟我第一次跑這條路線，所以一開始選擇了L1，沒想到過程中我覺得狀況還不錯，所以就直接跳級挑戰L2; 也因為有這個活動才總算完成解鎖了著名的風櫃嘴路線!!

另外我每週三固定與迪卡濃跑團的朋友一起晨跑; 其中團裡的Sam葉大哥偶爾也會糾大家一起星期日在福河橋台北端的跑者集散區(河濱版國手之道)，往景美北新橋方向來回5.5k跑3~4趟; 葉大哥也同時身為視障跑者的領跑員，我們就會跟著視障朋友一起跑，也了解在視障朋友的世界裡”聲音”的辨視度遠遠超出我們正常人的想像，他們可以光聽跑步的聲音就知道是誰哦!! 厲害啦~~

後來IR Sports 在5月份又推出”教練到你家”的活動

就是每週日之前會投票選出同學們推薦的精美跑步路線，跑完之後還會去品嘗當地特色美食哦!!

第1週去了號稱”桃園伯朗大道”的楓樹坑（小台灣）

第2週的神奇寶貝大師之”新生小暴龍”

第3週就是由本人我推薦的”永和河濱微笑路線”獲得同學投票中選;

第4週是”貓咪路線”，但我因為陪老婆回娘家而沒參加到!!

第5週是著名的”大鳥路線”，那天我狀況不太好，最後1K用走的…..

實在要不是參加了跑步課程，且參加了這些特別活動，我也還真的不會去這些地方跑步咧!!

全球跑步日(Global running day!) 就是6月3日啦!!! 真的是不跑步還真的不知道這世界上還有這個日子; 雖然今年的6/3是星期三，不是假日，但還是不少跑步團体會自發的舉辦活動一起共襄盛舉的慶祝這個國際日子!!

上面說了我在年初參加了IR Sports啟程─初階跑步課程，但5月中就課程結束了; 為了讓自己的跑步實力更加精進，當然要參加進階課程啦，所以新一期就參加了IR Sports躍動─進階跑步課程，時間從06/04-08/27有12堂課，主要以”提升跑力”為主!!

同時我還加入了”博克多跑步銀行”的線上活動，主要是成為”Team5421規律跑者”，意思是:

連續21週，每天至少跑5k以上，每週至少跑4天以上就是”規律跑者”的日常任務，還蠻有挑戰性的!! 還有另外一種”紀律跑者”就是按規律跑者的條件之外每次跑的5k要在6分速以上或跑10k不限速，真的是更有挑戰性!!

而且還不是想加入就可以加入的，需要先通過幼幼班的考驗!!

“幼幼班”就是連續跑3週，每天至少跑5k以上，每週至少跑4天以上，算是先修班啦~~

幼幼班在3月下旬開始的，我一共參加了3期的幼幼班，但其中一期因為其中一天忘了上傳而失敗…

而我參加的“Team5421規律跑者”從8月正式開始!! 我參加的是北16組，屬於新北市的中、永和區兩邊的參加者，還不好意思的當選了北16-B組的小組長!!

登登登登~~2020年的田中馬拉松又要來抽籤啦!!!

7/1開始登記，7/13抽籤!! 結果我又抽中啦!! 連續3年; 所以11/08我又要去跑啦!! 游滋滋繼續向前衝囉!! 但我們這次只報名10k，實在是參加了2屆什麼也沒吃到，所以今年我們就是要去吃吃喝喝，務必要吃好吃滿!!

另外我還跟朋友組團參加了”Round Taiwan Challenge線上環台公益挑戰賽”，這是由著名的運動筆記x BiiB聯合舉辦!! 日期就是整個7月份(7/1-7/31)，環台不是真的要我們環繞台灣跑一圈，而是利用任何時間、任何地點跑出來的公里數相加，看可以繞台灣幾圈!!

我跟平時常一起跑步的朋友創了”DRC迪卡儂跑步俱樂部雙北區”隊伍，一共有42位隊友，因為我們隊是採用open的報名方式，就是歡迎誰都可以報名參加，甚至有馬來西亞的Dave來加入我們哦~~結果我們大家花了31天共跑了5,003k，等於繞了台灣4圈，在28支隊伍中排第7名!!

另外7月中時發生了Garmin事件，時間大約是7/23-7/31之間，網上說Garmin被著名的駭客勒索1千萬美金，造成全球Garmin用戶大當機; 不論是我的5421、環台賽或其他相關的跑步紀錄都需要Garmin連線的數據!! 所以這件事也是跑界的大事件!! 最終聽說Garmin把錢付了才恢復了正常!!

<<接下來跑步賽事計劃!!>>

-2020 10/25長榮航空城市觀光半程馬拉松，21k

-2020 11/08 田中馬拉松，10k!! 這次我是去吃的!!

-2020 11/21 SUPERACE黑馬半程馬拉松，21k

-2020 12/20臺北馬拉松，21k; 我第一次參加就抽到啦!!!!!

-2021 01/24渣打臺北公益馬拉松，21k

-2021 03/21萬金石馬拉松，42k初馬要來了!! 希望能抽到啦!!!!!

<<工欲善其事，必先利其器>>

我目前穿的跑鞋如下:

-Nike Air Zoom Pegasus 33; 2016年買的第1雙小飛馬跑鞋!!

-迪卡儂KIPRUN KS LIGHT; 2,249元，2019年8月買的!! 這已經是我買的第2雙迪卡儂的跑鞋，實在是CP值性價比很高!!

-Nike Zoom Gravity; 2,290元，今年(2020年)才買的!! 一直想買一雙Zoom的跑鞋，主要用在重要賽事!!

-Under Armour HOVR Phantom 2; 今年8月參加FB活動幸運抽到的!! 外面售價要4,980元!! 有藍芽功能可以跟UA的app連結，但穿在腳上實在覺得有點重!!

最後在記錄方面，自去年2019年9月開始跑步到2020年8月底的一年裡;

-我跑了約188次，

-總共跑了約1,667.6公里;

-跑速由原本的6分速進步到均速速5分半速左右;

-体重的部份差不多就77~78kg之間遊走，實在完全不忌口啦!!! 身体仍然是比較精實

我去年寫的年誌在這裡啦!! 有興趣的朋友可以再次查看哦~~

https://www.facebook.com/Jackc3311/posts/10157516380971912