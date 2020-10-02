跑步小品／吃飽是為了跑更長遠的路

吃飽是為了跑更長遠的路！

2020年中秋節快樂！9/30日參加公司舉辦烤肉活動後，據說100g（2串烤肉）約154卡，需要跑步2.56公里，索性大吃大喝後一方面，持續進行適當的規律慢跑運動，另外也趁著中秋節連續4天假期空檔，再次翻閱跑步書籍溫故知新一下：（書籍名稱：專業教練量身打造！適合市民跑者的-100日馬拉松訓練計畫/書籍作者：金 哲彥）。

書籍中第80頁有說明-間歇跑（INTERVAL RUN)的進行功用/方式/注意事項。文章最後一段提到，執行這項訓練時，最好選擇標有百米單位、能夠掌握距離的場所，例如跑道等。特別提到對我們市民跑者來說，要找到這種場所可不容易。而且，除了難以獨自練習之外，這項訓練還是以高速跑較短的距離，因此很容易誤用成跟跑馬拉松不一樣的姿勢來跑步。作者覺得這對市民跑者來說，算是風險較高的訓練。這使我回想到2014年時，剛開始接觸-間歇跑，一路跌跌撞撞、土法煉鋼， 起初是在小學操場（一圈200米），經過了一段時間適應這種跑步模式，在同年8月集集夜跑時獲得許多收穫。

當天是從兵整中心（我當兵服兵役的部隊-戰車廠）鳴槍出發，經過集集隧道後沿路折返，當天的小插曲是回程沿途經過幾個上坡，還可有餘力超過幾名競爭對手，最終獲得分組第7名的佳績，第一次體驗到-間歇跑的重要性。

經過這幾年來參加路跑活動，賽前也利用下班時間，找適當的地點（晚上學校昏暗改在校外人行道）複習-間歇跑。直到近期的台中市BC柏釧公益路跑，也藉間歇跑同樣獲得分組第7名的佳績。

最重後作者文章內容提醒：（interval)的意思是-（間隔），這是一種很注重跑步間隔的訓練。主要是在跑道或其他訓練場地上，跑完一定的距離後，休息一定時間，再繼續跑相同距離，然後不斷重複。藉由調整這個休息間隔，盡量不讓心挑數下降，反覆進行以達到增強心肺機能與提升跑速的效果，是一種非常痛苦的訓練計畫。後續會找時間持續努力，參加幾場特定路跑活動，加油吧！