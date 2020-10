年齡不是停止運動的藉口 百歲婆婆破短跑世界紀錄

文/ Vivian Mak

有沒有想過,過了一百歲仍可打破世界紀錄?在美國就有一位 104 歲的婆婆做到,但不是長壽的世界紀錄,而是五十米,六十米及一百米短跑的紀錄!Julia Hawkis, 1916 年 2月 10 日出世,現時已經 104 歲,朋友都稱她為 「 颶風 」( Hurricane )。她的第一個世界紀錄是在 100 歲時參加 2016 年於美國舉行的 「美國田徑高齡室內錦標賽 」( USA Track and Field Masters Indoor Championships ),在 60 米短跑項目以 24.79 秒,打破了一百歲以上人士在這項目該年齡組別的世界紀錄。

Way to go, Julia! Watch 102-year-old Julia "Hurricane" Hawkins set a new 🌎record in the women's 100+ 60m in 24.79 🔥🔥🔥! #USATFmasterstrack pic.twitter.com/WbPG0VW25O