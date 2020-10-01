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受不了混戰！美大選辯論將改變形式 還沒決定「關麥」

年齡不是停止運動的藉口 百歲婆婆破短跑世界紀錄

運動筆記 / 運動筆記HK編輯部

文/ Vivian Mak 

有沒有想過，過了一百歲仍可打破世界紀錄？在美國就有一位 104 歲的婆婆做到，但不是長壽的世界紀錄，而是五十米，六十米及一百米短跑的紀錄！Julia Hawkis, 1916 年 2月 10 日出世，現時已經 104 歲，朋友都稱她為 「 颶風 」（ Hurricane ）。她的第一個世界紀錄是在 100 歲時參加 2016 年於美國舉行的 「美國田徑高齡室內錦標賽  」（ USA Track and Field Masters Indoor Championships ），在 60 米短跑項目以 24.79 秒，打破了一百歲以上人士在這項目該年齡組別的世界紀錄。

Julia 在 2016 年時參加 「美國田徑高齡室內錦標賽  」的片段 （來源： Twitter / USATF )

她的第二個世界紀錄是在 101 歲時 2017 年於美國舉行的 「 全國高齡運動會 」（ National Senior Games ）上，在一百米短跑賽以 39.62 秒的成績奪得金牌，打破其年齡組別的世界紀錄。

Julia Hawkis 在 2017 年時參加 「 全國高齡運動會 」100 米賽事片段。（來源： Youtube/ DanceVidz)

在 2019 年，當她 103 歲時再次參加 「 全國高齡運動會 」的50 米 及 100 米項目。雖然一百歲女性以上組別只有她一人參賽，但她在五十米跑出 21.05 秒及一百米中跑出 46.07 秒，比兩年前慢了 6 秒。五十米的成績除了令 Julia 獲得的其年齡組別的世界紀錄外，一百米賽事成續更創下美國歷史上最年長女性奪得百米賽跑金牌紀錄，同時亦是美國最年長女性在跑道上賽跑的紀錄。

Julia Hawkis 在 2019 年參加「 全國高齡運動會 」片段 ( 來源： Youtube/ CBS Evening News )

Julia 在 100 歲後才開始自己的跑步生涯：「我的丈夫在數年前去世，我決定以運動去填補生命中的空缺。」賽跑為 Julia Hawkins 帶來不一樣的人生，雖然年過百歲，但仍然她享受比賽帶來的挑戰；當問及為何在云云項目中選擇賽跑，她笑言是在工作中帶來的啟發：「當我在花園工作，跑回客廳接聽電話時，我就知道自己還能在賽場上奔跑。」

責任編輯：Ian

文：Vivian Mak

新聞來源：香港運動筆記hk 

圖片來源：香港運動筆記hk

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