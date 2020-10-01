雲林咖啡半程馬拉松 11/22 啡你不可 開始報名嚕~

第二屆的「雲林咖啡馬拉松」即將於 109 年 11 月22 日（日）熱鬧登場，雲林縣政府再次邀請大家來咖啡的故鄉-雲林縣古坑鄉，來一趟「咖啡路跑」。這次咖啡路跑以「打破常規–啡您不可」為主題，整個活動內容以「啡常好玩、啡常好吃、啡常好跑、啡常熱情」呈現，結合了有最漂亮之稱的雲林 78快速道路花園。融入台灣國際咖啡節活動及在地特色產業，塑造全民運動旅跑意象與健康氛圍，為2020 台灣國際咖啡節與 110 年全中運在雲林增添光采。

雲林縣長張麗善表示，雲林也致力於推廣全民運動，110 年全民運動會也即將在雲林舉行，除搶搭跑旅活動風潮，將運動賽事結合在地特色元素，讓選手在路跑之際更能深度探索當地風情，同時提高觀光效益，並提升民眾運動參與意識，打造雲林為健康活力的幸福城市。另一方面為了讓中台灣7縣市觀光推動聯盟更具體化，這次賽事報名費只要是新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市等7縣市民眾報名參加，都享有8折優惠。

文化觀光處長陳璧君表示，「2020 雲林咖啡馬拉松」不僅會跑上人稱全台最漂亮的78快速道路花園上，也是全台首創「咖啡+路跑」的特色賽事，賽道途中不僅能夠穿梭在著名的綠色隧道，兩旁種植著有五十多年歷史的芒果樹中，賽道沿線更有濃濃在地人文風情讓跑者親身體會，包含熱情賽道啦啦隊及多種特色補給站提供雲林當地咖啡美食、咖啡粉圓，要讓跑者「喝到捨不得完賽」，會後更有啡常市集與跑友一同嗨翻雲林古坑！

「2020 雲林咖啡半程馬拉松」賽事共分為三組，分別為半程馬拉松 21 公里、健跑組 10 公里、休閒組 3 公里等三種比賽項目， 21 公里以及 10 公里的路線均會跑上最受跑者矚目的「78 快速道路花園」，讓跑者享受奔馳於國道上的快感，也特別邀請有運動名模之稱的路跑明星-宋城希及極地探險家台灣超馬選手-林義傑擔任活動大使，共同為雲林馬拉松站台。

雲林咖啡半程馬拉松參賽禮排汗衫 （圖片來源：義傑事業）

雲林咖啡半程馬拉松 21K 的完賽毛巾（圖片來源：義傑事業）

完賽獎牌設計圖（圖片來源：義傑事業）

雲林縣政府文化處表示，這次報名參加路跑的民眾除了享有超值報名費，還可獲得一次抽獎機會，獎品有雲林優質旅館御品王朝旅店商務雙人免費住宿券；三好國際酒店平日經典雙人房買一送一優惠券，原價 7800 元，優惠價 3280 元，兩間經典雙人房，平均每人只要 820 元，還有劍湖山世界主題樂園門票，並適逢 2020 台灣國際咖啡節辦理期間，路跑活動結合雲林在地咖啡文化、咖啡美食料理元素，邀請全台灣各地跑友、家人，一起來參與台灣國際咖啡節並體驗在地咖啡的濃、純、香。活動期間亦可搭配賽事加值方案，結合「劍湖山路跑優惠專案」，來供民眾與選手自由挑選參加，另外只要同時探索體驗雲林之美，並誠摯歡迎喜好運動旅遊的跑友們，11 月 22 日與你相約在台灣咖啡的故鄉雲林見！

同時為了歡慶雲林節慶活動，台灣好行雲林線從即日起至 11 月 30 日推出「秋遊雲林四重賞」活動，台灣好行「斗六古坑線」、「北港虎尾線」、「雲林草嶺線」推出限定 8 折票，買一日券還能抽劍湖山渡假大飯店住宿券，揪民眾秋天來雲林看偶戲、喝咖啡、健行爬草嶺。

雲林縣張縣長表示縣府辦理相關節慶活動，從 9 月 26 日起開跑辦理的詔安客家文化節、10 月 1 日起辦理的雲林國際偶戲節、西螺藝術長廊、五湖四海宴及 11 月台灣咖啡節「咖啡馬拉松」等系列活動。台灣好行雲林三線搭配系列節慶活動推出「秋遊雲林四重賞」活動，揪民眾秋天來雲林看偶戲、喝咖啡、健行爬草嶺。

文化觀光處長陳璧君指出「秋遊雲林好樂賞」從 9 月 30 日至 11 月 30 日，搭乘台灣好行雲林任一路線巴士（Y01 斗六古坑線、Y02 北港虎尾線、701 雲林草嶺線），享一日券購票8折優惠，並可憑票根參與抽獎活動。最大獎是價值 8000 元的劍湖山渡假大飯店住宿券（雙人房）、斗六古坑線一日券 2 張及劍湖山世界門票2張等大獎。

「秋遊雲林文化賞及品味賞」活動則將於 10 月 22 日、23 日及 11 月 12 日、13日 召開北港虎尾線及斗六古坑線體驗團，民眾只要花 200 元就能享受 500 元的一日遊程。此外，「秋遊雲林山林賞」活動，則是和「健行筆記」網站合作辦理台灣好行草嶺線健行心得徵集活動，邀請山友爬草嶺寫出最佳健行遊程，選出 10 條最佳草嶺遊程，可獲得 2000 元的商品禮券。

相關活動細節可關注「慢遊雲林 FB」或「台灣好行雲林線」官方網站、雲林咖啡半程馬拉松報名。

責任編輯：AF

圖片來源：雲林縣政府文化觀光處、義傑事業