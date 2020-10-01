曾失去夢想 視障跑者洪國展用雙腳跑出新的一片天

陪跑員對於視障跑者來說非常重要 （照片提供 洪國展）

在夢想與現實間拉鋸是很多人都會面對的問題，如何學會妥協和讓步是一門大課題，視障跑者洪國展小時候就面臨眼疾的衝擊，出國讀書的計畫也是充滿阻礙，但最終他取得了平衡，他找回生活的主動權，而跑步更讓他得到新的目標，一個新夢想的開始。

在夢想的路上被打了回票

六十九年次的洪國展因為患有先天性白內障，十歲左右就已經達到全盲的狀況，但他很快地接受了這個事實，離開故鄉台南，前往台北就讀啟明學校，最初其實洪國展是想要成為一名律師，他也很努力的讀書在台北大學法律系取得優異成績，畢業後也經由長輩引薦前往台灣最大的法律事務所理律任職過一年，2007 年也以優異的表現獲得公費留學資格，一切的一切看似無限美好，但洪國展沒想到的是真正的考驗根本還沒開始。

「那時候對於出國唸書很嚮往，但可能也是前面的過程太順利，導致我選擇上出現了問題。」當時獲得三所學校機會的洪國展，選擇前往威斯康辛州的麥迪遜分校，「那裡的天氣很冷會下雪，學校又很大，有時候我走在路上會完全迷失方向，而且也找不到人幫忙，因為學校實在太大了。」

很多時候洪國展甚至需要用爬行的才能確保自己安全，不過這些困難對洪國展來說還不是最困難的，最困難的還是課業，「當時的學校並沒有因為我是視障生而給我特別的幫助，我開始有點跟不上進度，所以我很多學科幾乎都被當。」對於從小就愛唸書的洪國展來說，學科跟不上是非常挫折的，但他沒想到的是這個出國唸書的夢，一下就醒了，「那時候其實有在詢問轉學的事宜，轉學到氣候較好且願意接納視障者生的學校，也確實找到了，但必須要新學期才能前往，系上的教授卻將我的簽證註銷了。」因為是公費留學，一但學生身份被中斷將失去這個機會，經過各方奔走還是無法挽回這個局面，洪國展只能黯然回國。

沒時間沮喪 老天不給機會就自己創造

回國之後的洪國展雖然還在沮喪的情緒裡，但他馬上想到的是先穩定自己的生活，因此他報考了一個月後的身障特考，想當然這麼臨時的決定，他並沒有考上，但他只差一分，「這讓我有了一點信心」洪國展第二次報考就順利考上了一般行政的資格，同時他也考上政大行政管理所，「我覺得我必須要彌補我沒有完成美國研究所學業這個遺憾，不然我一定會很後悔。」沒有選擇自己的專業法律這條路繼續走，是洪國展的妥協，因為法律的路窄，台灣的法律相關環境對於視障人士的發展也比較侷限，因此他選擇走行政路線，這個讓步並沒有花洪國展太多時間，因為他知道這是他必須要捨棄的。在安頓好生活之後，洪國展開始對自己的身體發起挑戰，原本就有運動習慣的他，決定要來跑一場馬拉松。

參加國際比賽 國旗是洪國展必備的東西 （照片提供 洪國展）

我要來跑一場馬拉松

從小就有接觸游泳及盲人棒球的洪國展算是運動健將，因此運動對他來說並不陌生，會接觸跑步的契機其實是從台北 101 登高賽開始的，「那時接觸到一些同好之後發現很多人都有在跑馬拉松，剛好那時候寫論文也有點悶，就想說那我也來練跑看看。」然而洪國展並不是隨意跑跑，他馬上就給自己立下目標，要完成半年後舉辦的台北馬拉松，「那時候知道相關部門有在推動陪跑員的制度，所以我就照著自己的菜單訓練，後來順利完成台北馬之後，我的野心也變大了，想要變得更強，甚至去國外挑戰。」向身體發起的第一個挑戰成功後，洪國展把目標放向世界，日本金澤、澳洲黃金海岸、英國倫敦、美國波士頓，都有他的足跡，而這些都不是終點。

洪國展現在已經有一個幸福美滿的家庭 （照片提供 洪國展）

跑步帶給我的是責任感

讓洪國展想要挑戰國際馬拉松的原因，除了挑戰自我之外，就是他想要利用自己視障的身份，讓大眾能看到視障人的困境以及讓世界看到台灣，「我出國比賽一定都會帶著國旗，每次我在國外比賽，遇到華僑都會感覺特別感動，他們會對著我大喊台灣加油，外國的民眾也會相當投入的為各個跑者加油，對我來說這都是很珍貴的東西。」出國比賽一定會牽扯到贊助的問題，這也是洪國展一直想要改變的事情，「我希望能夠透過自己成績不斷的進步，製造更大的聲量，獲得一些資源，讓身障運動員更能被看到。」當然這條路很難走，但洪國展不怕難走的路，就像他在美國冰天雪地的校園裡，就算迷失方向，他用爬的也要找到出路，「運動改變我最多的地方就是更能夠認識到自己，了解到自己的不足，不要羞於求助，但也要盡量幫助他人。」

鐵人三項難度更高，但洪國展毫無畏懼 （ 照片提供 洪國展）

社會對於身障人士需要更多的了解

目前洪國展的成績已經非常出色，全馬成績落在3小時半左右，但他也點出遇到的困難點，「隨著我的速度越來越快，陪跑員的速度也需要提升，但到我這種訓練強度的話，陪跑員的實力也需要比較高，能達到我這個成績的選手，可能也會有自己的菜單要走，加上生活圈也比較受限以及工作時間和訓練時間的問題，陪跑員不是那麼好找。」這是視障跑者面臨到的大問題，必須要有陪跑員才有辦法安心訓練和比賽，洪國展認為自己每次出去比賽都是讓更多人了解到視障跑者的一些問題，當大家了解到這些困難，那願意幫助的人就會變多，「事實上我們就是不一樣，所以尋求幫助是很正常的事情，但社會大眾並不一定了解我們的困難和需求，這也是我一直想要傳達給大家的。」

挑戰鐵人三項是洪國展接下來的目標 （照片提供 洪國展）

下一步成為鐵人

除了前面提到的速度提升的問題之外，只跑馬拉松已經無法滿足洪國展了，他最近也開始挑戰鐵人三項運動，不過這又是更大的工程，需要更多人陪伴，「通常三項運動可能需要兩人以上陪同，游泳需要、騎車需要、跑步也需要，所以工程更浩大，但成就感也是加倍的。」

鐵人三項的腳踏車項目是需要騎協力車，因此還需要找體型相近的陪騎員，但洪國展嘴巴上說的是困難，但表情依舊帶著笑意，在運動中找到自己的熱情，生活中有穩定的工作和幸福的家庭，洪國展的人生實踐並不是一帆風順，但他懂得乘風破浪，才能看到現在這片美好的景象。各位喜愛運動的朋友，下次在運動場上遇到身障視障人士，不妨多跟他們聊聊，讓他們加入一起運動，也許你也能從他們身上學到很多不同的運動哲學。

「愛運動動無礙」Together we move

責任編輯：Ian

圖片來源：洪國展

＊人物故事，盡在運動筆記