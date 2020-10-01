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賽事心得／北田測五千 此刻我們與妳同在

運動筆記 / ChenLe Wang

2020 驚濤駭浪的一年，隨者疫情的趨緩，酷熱的夏天悄悄告別，終於迎來了北市今年第一場五千公尺測驗。

俗話說五千跑的好，跑馬沒煩惱。

但年近半百，速度又不快的我，始終覺得何必虐待自己的心臟。

但一次次的在跑道上，感受到大家奮力而為挑戰自己的感動。

所以又一次次的來報到。另外的是，跑者不管女男確實身材都很俊美。

今天第一次在北田也真是期待了很久。

擔心的是昨天還綿雨一整天，還好當天是幸福的涼爽。

一下班馬上就趕了過來。

滿滿的現場候補的跑友。

當天色暗了下來，一開燈的北田就是氣宇不凡，國際規格。

開始人還沒很多， 等一下滿滿的都是人。

陸續遇到認識的跑友，山貓美女阿麗團長跟象總。

尋寶網辦的就是趣味熱鬧兼俱。恐龍，三太子都來了。

團員陸續到來合照，但沒有妹子。

妹子出現了。

妹子來了。XD

個人私藏。

準備開跑，熱鬧登場。

氣份猶如嘉年華。

跑友趁著難得涼爽的天氣奮力奔跑。

連上次新莊遇到的小弟弟也賣力拼搏。

開心的揮舞團旗。

凌空雅典娜。

連裁判長都說讚。要我們場場來報到。

但當槍聲響起，奮力向前，毫無懸念。

帥氣的蘇洛

象總英姿。

美麗的Lisa

整場赚最大的宗哥。

終於可以帥一波了。

最後特別的是因為報名系統關係，不小心報到E 組的宇喬，還在奮力的努力著。

此刻我們毫不猶豫

陪妳跑完最後一圈。

這一刻，不需要言語，心與妳同在。

連裁判長都開心著與我們合照。

我怎麼覺得裁判長最開心，哈哈哈。

很可愛的裁判長，歡迎入團。

最後，雖然雨勢漸大燈光漸暗，但心裡暖暖的捨不得離開這份滿滿的感動。

這一刻是不是破PB 已不重要，我們在心田裡種下了美好的回憶。

視頻全紀錄

20200929 妹子陪跑團 北田測五千

感謝主辦單位跟當天一起參與的跑友，跑團，因為有你們，大家一起擁有美好的夜晚。

妹子陪跑團祝大家中秋節快樂。

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