訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第三週

田中馬再出發10k訓練營來到了第三週

每日都有課表要吃的學員也出現了些跑步造成的傷痛疑慮

這訓練營的同學也都不是路跑新手

在跑步人生都有些經歷

只是以往易造成傷痛的跑姿習慣不是短時間就可改善的

持續累積的跑步里程也有讓有傷的部位難完全康復痊癒

難道只能忍痛或者少跑嗎?!

訓練營有針對這問題的解決方式

肌力訓練來改善學員體態與運用跑步肌肉的方式

舉例腳掌外八這算常見的情況

原因是大腿外側肌肉緊繃又大腿內側無力

雙邊是一強一弱當然成外轉而腳掌型態外八

骨盆前或後傾斜也是相同成因

是腹部與背部肌群鬆緊對比差異大而造成

因此訓練營強調肌力的訓練以及放鬆按摩的重要

就是要將過緊與過鬆的肌肉調整回正常自然的比例狀態

避免傷痛方式還有就是改善跑姿

伸展關節操的目標

要讓活動角度能更輕鬆靈活

搭配足夠的肌力才能持續地將動作做正確到位

並加上技術動作的反覆練習

讓學員們熟悉牢記有效率的跑姿應為何

也追求減少不必要的動作與施力

快速完成拉起 關鍵跑姿 落下 這三個跑步必經的循環

如此不施力對抗地面

不只因為放鬆而能增加步頻

又可以減少肌肉與關節受傷的機會耶

也別忘訓練營學員都有跑後伸展按摩的課表內容

加上撰寫日誌方便教練得知每位學員跑步的身心狀況

不是短時間就能成為高手

但持續吃體能 肌力 技術 放鬆 的全方位基本功課表

相信打好根基後未來能遠離傷痛並跑地更快更遠