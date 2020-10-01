賽事心得／戰慄雪霸80公里 能活著回來真好！

感謝上帝，我還活著，全馬從來沒有SUB5、半馬從來沒有SUB2的我，再次順利完成比鎮西堡80K還硬梆梆的戰慄雪霸80K！在身體狀況不佳下參加這活動，過程中很長一段時間都是80K組最後一名，每個補給站看到我都很開心，中間還有兩次差點被請上回收車！但幸運地，最後還是照原定計畫13小時內完賽了！

算一算，從2016年開始跑步，一轉已經過去四年了！當初單純只是為了要消滅肥嘟嘟的肚子，並希望能改善天天藥罐子的體質，沒想到這麼一跑下去，就再也沒停下來。四年來有了以下的改變：

1.從一個100Kg的胖子變成一個80Kg瘦子，再變回一個86Kg的靈活胖子。

2.從最早參加13K的路跑活動，一路加碼到參加80K的超馬活動。

3.從都是在市區平面跑，漸漸開始轉向往山裡面跑。

原本選擇這場活動，是為了明年鎮西堡100K而暖身，但很不幸的，受到COVID-19的影響，明年的鎮西堡延到後年，再加上賽前一個月不小心撞傷側腹，以及這場賽事因為跟棲蘭100以及漫步阿里山衝堂，所以賽前顯得有點落寞。不過既然報名了，先把竹北一品堂萬志煌院長勸告放一邊，還是來參加這場賽事！

凌晨3點多，在天空一直打著閃電下，抵達了五峰鄉頭目廣場的會場。老實說，五峰鄉雖然在新竹縣，但對即使是住在新竹的人來說，仍然是一個遠的要命的地方。但會場還是遇到艾將母女、馬場搞笑哥張承源、柔道教練詹乃安、以及首次挑戰80K的游小軒及公司同事國良！也算是挺熱鬧的！

5:00後起跑沒多久，完全感受到這場賽事實在有夠硬！80K跟100K組，都是從500公尺會場高度，持續爬升35K距離到高度2300公尺的樂山林道。沿途幾乎沒有下坡，就是一直往上跑，而且限制關門時間6小時半，沿路休息站都不敢多停留，深怕不小心被關門。

到了24K時，發生了兩件事，左腳在補給站不小心扭到，再加上2000公尺高山上呼吸不順頭昏眼花。還好稍微按摩腳再評估後，還是可以跑，另外改以開口大口吸氣下，克服高山氧氣不足狀況，勉勉強強以6小時10分左右避過折返點關門窘境。

但下山回程就沒這麼順遂，上山速度不快的我，下山肚子鬧彆扭，跑去上三次廁所後，竟被告知已經變成80K組最後一名，經過每個補給站，補寄站的志工看到我都笑得非常開心，因為保證後面沒人，可以下班了！中途遇到兩次負責收拾的回收車，問我要不要上車別跑了。中間漫長的將近20K的路程，一個人在霧中孤獨地前進，旁邊不時呼嘯而過是急著下山的車輛。那樣的落寞感，到48K左右，就真的想嘗試人生第一次搭回收車。但心裡就是不甘心，算算時間還夠完賽，決定拼了！

或許就是這個意志力、腎上腺素開始大爆發，原本一直是前無跑者，後有回收車的局面，在最後20K突然開始衝了起來。一路衝到67.5K，才發現這場賽是最恐怖的路段終於出現了。這是一段從竹122縣道往白蘭部落的隘蘭聯絡道路，4公里多要爬升400多公尺，是個超級恐怖的魔鬼坡！每個到這裡的跑者，都都只能絕望的轉成超慢步兵模式。但靠著自己不想放棄的意志力，咬著牙撐到折返點！回程一路下坡，刷過了8名選手，全力飆速下，最後順利以達成自己13小時內完賽的目標。

回到會場，沒有向上次跑鎮西堡跑完這麼激動。或許是因為自己已經麻痺了！老實說，今天的賽道，在今年變更某些路線後，與鎮西堡比起來有過之無不及，許多100K跑者在攻完35K後，都臨時決定降80組！我個人也認為，體驗一次就好，把體力留下來，後年去挑戰鎮西堡100K吧！