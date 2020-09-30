精華影輯／新竹縣體育活動 千人健走嘉年華

終於寫到第12天了，我內心的激動是無法言喻的，因為我終於寫完了，我實在太佩服我自己了🤣 首先我要謝謝我的神隊友李冠廷，要不是他的幫忙，最後一天的行程，可能無法完成，在這個旅程中，他佔了舉足輕重的地

2020-09-29 09:28