聽新聞
test
0:00 / 0:00
精華影輯／新竹縣體育活動 千人健走嘉年華
新竹縣體育活動千人健行嘉年華
會場在新竹縣第一體育場
一大早就有不少21k組的跑者先抵達會場
在跟著會場主辦帶領的熱身操後
6點在起跑線起跑
沿著興隆路
跑向竹22縣道
再跑回體育場
接著在7點要出發的
健走5k組人員紛紛抵達會場
來健走組的小朋友也很多
一起跟著家長在會場做暖身操之後
7點起走出發
走完5k回到會場
再領取完賽禮公益的蔬菜等等
會場還有優秀體育表現人員的頒獎
體適能測驗及趣味活動
非常棒的千人健行嘉年華體育活動
訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH
傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n
傑克IG https://pse.is/GCUTC
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言