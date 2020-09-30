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精華影輯／新竹縣體育活動 千人健走嘉年華

運動筆記 / Jack Kox

新竹縣體育活動千人健行嘉年華

會場在新竹縣第一體育場

一大早就有不少21k組的跑者先抵達會場

在跟著會場主辦帶領的熱身操後

6點在起跑線起跑

沿著興隆路

跑向竹22縣道

再跑回體育場

接著在7點要出發的

健走5k組人員紛紛抵達會場

來健走組的小朋友也很多

一起跟著家長在會場做暖身操之後

7點起走出發

走完5k回到會場

再領取完賽禮公益的蔬菜等等

會場還有優秀體育表現人員的頒獎

體適能測驗及趣味活動

非常棒的千人健行嘉年華體育活動

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