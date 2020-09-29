跑步小品／五百日記事

半百後，比較能夠說些什麼的，大概就是可以一個人獨自的跑著，一天接著一天。

如果要問同學聚會有哪些益處，我想，最大益處就是彼此砥礪。我就是因為大家要去參加路跑，不好意思沒跑完，才開始練跑的。只是沒想到，跑著跑著，時間就往下一直走，在一步又一步的前進時，日子也就一天一天過。

五十所謂知天命，卻因為有個小小的目標，讓自己嘗試著多些堅持，相信順著節奏，不爭先也不著急，以步伐的長度，讓自己的生命逐漸拉長；以踩過的地點，讓自己的視野逐漸擴大。從公園到步道，從自家到外地，從台灣到國外。人到哪，就用跑步去認識那個地方。有時就會覺得，車上看見的世界是快速，可惜模糊，而腳步踩過的世界，儘管有些緩慢，但是卻很真實。

500天，一年多的時間，說長不長，但是也不怎麼短，這期間還是有著大大小小的波折，除了跑第一次跑全馬時的ＩＴＢ痛，衝半馬的抽筋，還有年初的急性腸胃炎，幾個月前的撲街。想著凌晨在急診室吊完點滴，到了午後還是撐著跑個三公里；撲街後牙齦骨撞裂，臉上一片血漬，還是把當天的公里數跑完。人總是很容易找到理由偷懶，我知道自己就是懶人，要是沒有咬緊牙，接下來就會停下腳步，所以，就跑吧，小花隊長就常說：跑就對了！真的，跑過也就過了。

跑的時候，到底要想些什麼？一開始時，只想著能一次跑個三四公里就好，慢慢想著怎麼呼吸，再來就想著如何速度快一些，感覺上是朝著選手的方向前進。但是，真去參加路跑賽，半馬、全馬都參加過後，就很清楚，自己離參賽的路不是遙遠，而是根本就是怎樣也勾搭不了的兩道歪斜線。得知這個狀況之後，雖說難掩遺憾之情，但是內心倒是反而輕鬆許多，每天的跑步，一小時的時間，就成了自身重建安定的功夫，聽著呼吸，感受自己的心情，整理一天的種種思緒，在汗水滴下的同時，煩躁也跟著流掉，說是放空，真也如是。

以前有部法國電影《四百擊》，就是連續打了四百下後，事情總會變好的。五百天，有些好處，是體重從80kg降到68kg；是腰圍從34寸到31寸；有些遺憾，是衣服都太寬大，是腰帶都得重新採購。世間難有雙全法，我想，就繼續跑吧！