跑步小品／賽道的幸福感動

美好的清晨有微涼的秋

雲霧遼遶的美在這個季節

是跑步的最佳時機

那麼跟著我們一起奔跑吧…

上台一起拍照

往前的幾步路是舞台我的夥伴們

像家人一樣的隊友已經熱情微笑招招手

開心的表情全寫在臉上

我們整裝出發今天的賽事

又是一個幸福的里程卑

沿途的笑容不可少

一場賽事要準備多久

一場路跑要有多少的感動

才能知道自己的努力有收穫

我總告訴自己

只要超越自己

就是一個大躍進

沒有放棄

就是一個完整的比賽

我知道

每一次的比賽

就是超越和挑戰

沒有不可能

一起完成的賽事

一起快樂奔跑

出發~~~

賽事前沒戴錶的我

體驗了一種盲測的步伐

感受著每個腳步

跑感輕鬆那就開始

『玩』賽和好姐妹一起

慢慢跑在相同的山路

每一次跑

感受都大不相同

呼吸 頻率 步伐 心跳

望向前方的路沒有停歇

總到了補給站必須停下來

吃個過癮細細享受

每個景點好好的欣賞

我們又一起前進了

沿路的標語

就是前進的動力

姐妹的陪伴

更是幸福的鼓勵

那麼我們努力奔馳

如果這一輩子

可以跟一位好朋友

共同手牽手進終點

一起完賽這個感動

是前所未有的

握緊的是彼此的友誼

握緊的是幸福的力量

握緊的終點是珍惜的當下

我總能如此慶幸

因為彼此的陪伴

無價~~~~~

我圓了自己的夢想

和最棒的夥伴一同進終點

那麼跟著我的夥伴們

在終點的完賽

獎牌就更有光芒 更耀眼

一種無法言喻的感動在心裡 在腦海裡

這是魔力 深深被吸引

更要繼續

愛這一切永恆的~~~~

它是我們的路跑人生

#因為你們我又找到了自己#因為跑步又讓我們串連在一起#因為有你們像家人一樣的疼愛#人因夢想而偉大

#圓夢的幸福

#跑步讓我不一樣

#謝謝HRC 歡樂跑團的夥伴們