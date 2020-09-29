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大缺車！台灣車市一支獨秀 國產、進口都沒貨

神明也讓位…台積電睽違十年返竹科 想再擴張恐無「餘地」

賽事心得／有愛的阿里山雲端路跑

運動筆記 / Marco Chen

本來沒有預期會跑這場任務，幾個月前被榤晉詢問可不可以協助支援阿里山雲端這場賽事，評估一下前天的捷安特二鐵結束體力應該還可以負荷，就一口答應了從一天任務賽升級成為兩天連日任務賽，前一天晚上，就先入住阿里山青年活動中心，跟其他醫護鐵人夥伴一同住宿，晚上就是醫鐵選手超補之夜，肝醣超補之虞，賽前會議還是需要的，因為這場賽事不管是幾公里的組別其實都是在兩千公尺的高山上進行的，而這次支援的十公里組別雖然沒有嚴格的時間限制但是高山路跑安全第一，身為醫護鐵人還是要謹慎小心地看待。

隔天一早天還未亮就前往會場集合，雲煙繚繞，雲霧渺渺，走到深處，竟然看到醫護鐵人休息區，大家都很開心，因為不是每場賽事都有這麼專門休息區，大夥紛紛要求拿著背板合照。在專屬休息區整裝後，醫鐵夥伴的全馬及半馬組陸續出發，輪到10K組出發時，其實人數也不少，但是之中參雜著小小選手...開始替等一下的狀況稍微擔心了一下，希望這組的選手都可以舒服地享受阿里山上的風景並且順利完賽。

出發後，看到選手們陸續出發，應該就是忽略了是在海拔2000公尺的高山上，不比平地路跑，起跑不到1公里，陸續出現高山症狀，有些呼吸急促，有些選手則從跑變成了走，我一路提醒著跑者，可以的畫盡量調整呼吸跟步伐，讓兩者維持一致的頻率，才可以保持穩定的速度而不至於喘不過氣，經過第一個補給站後，漸漸坡度趨緩，沿路上風景優美，遠眺高山，真的是很舒服的路線，不管是不是愛山的人，應該都會在這一刻愛上山林徜徉在芬多精中，並且感謝台灣在全球疫情之下的各種保護，才有如此好的賽事可以參加。

跑著跑著經過指示牌，只剩下最後3K的下坡路段，遠遠看見一個爸爸，抱著一個小女孩，旁邊還有一個弟弟，但是爸爸感覺正在跟弟弟溝通甚麼的樣子，我驅步上前，果不其然，兩個小孩都要爸爸抱，也沒思考太久，跟爸爸了解了一下，原來媽媽正在參賽，這位爸爸帶著兩個小孩散步，但是兩個孩子都想要爸爸抱著，若可以的話可否請我幫忙帶著弟弟一起走下去終點，於是小男孩就跟著我，沒想到還蠻順利的，走著一段後，小男孩想聽＂塔塔優＂這是啥？爸爸就說是卡通主題曲，後來才知道是東森幼幼台的火車卡通，只好叫他自己唱一段然後我也跟著哼一段，要我唱這個這應該比跑全馬更難…，快要一兩公里的距離對於小孩來說也是蠻長的一段路...

時間一長小男孩問說「可以抱抱嗎？」果然還是累了，二話不說，直接抱起來，還跟妹妹說看看誰走得快，先回到終點等媽媽！抱著小男孩不用跑，所以也並不會太難，不久之後就回到終點，跟著小朋友一家人一起大合照，成功地完成了今天的任務。開車回到家，疲累感突然襲來，才發現從凌晨起床到現在已經超過十六小時沒有休息，眼睛通紅好似還有點血絲，打理一下好好休息，期待下次的任務賽繼續幫助場上的大家。

想知道小小男孩要我唱甚麼歌的話，點一下可以聽看看現在小朋友的流行金曲

→　https://www.youtube.com/watch?v=BM8DQsdr2oI

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