帶小比為愛而行 環島第12天-最終章

終於寫到第12天了，我內心的激動是無法言喻的，因為我終於寫完了，我實在太佩服我自己了🤣

首先我要謝謝我的神隊友李冠廷，要不是他的幫忙，最後一天的行程，可能無法完成，在這個旅程中，他佔了舉足輕重的地位。

原因是這樣子的，因最後一天的司機嚴玉庭，我到倒數第二天的時候，才知道她不會開手排車，在舉目無親找不到人幫忙之下，我的腦袋瓜忽然想起冠廷在淡水的時候告訴我，只要需要幫忙，儘管打電話去給他。

因為他遠在淡水，又加上他有自己的事業要忙，我其實不太敢麻煩他，但真的找不到人了，我只好抱著姑且一試的想法撥電話給他，沒想到他知道我的情況後，二話不說的就答應我要從北部來幫我開車，而且他的攤子還因為我，延後營業二天，我感動到快哭出來了。

幸好在他答應的同時，他不在現場，不然我一定對他又抱又親，他就像即時雨一樣，讓我們在這個旅程中，可以擁有完美的句點。

前一天，他便從台北坐了好幾個小時的車到新營，又走路到住宿的地方，也沒吃什麼東西，害我對他很不好意思。

隔天一早，吃完飯店早餐之後，好姐妹帶來芭樂和燒餅，而好友志宸也帶來有名的碗粿過來給我們吃，順便又幫我們專訪，真的很感謝他們。

另外還有一個阿姨和李小姐，還有喬安娜也帶來飲料及餅乾過來，真的很謝謝她們，還特地撥空過來。

準備就緒後，我們便開始前往我們的終點高雄鳥松。

今天的天氣很涼，騎車也非常舒服，我們就這樣子騎著，忠忠又跑來攔轎帶伴手禮給我，然後拍照時還被電視拍到，快笑死我了。

接著又有好心的路人，送飲料過來，天啊！車上的飲料好多都喝不完，當下我便決定回高雄後，要把飲料捐出去。到了柳營的時候，冠廷怕我太累，就接手過去騎車，結果他竟然邊騎邊直播，我在開車的時候，一直大笑。

到了快接近新市的時候，可能他屁股太大，整個人重心不穩，結果他翻車了，我快嚇死了，趕緊把車停在路邊，下車看他的狀況如何，這個笨蛋腳流了一堆血，還一直笑著對我說沒事，豬八戒，快心疼死我了，我趕緊拿衛生紙幫他擦乾淨，然後叫他去開車，我來騎。

幸好他有帶藥，簡單的做了傷口處理，在沒什麼大礙之下，我們再繼續出發前往新市工業區附近休息，順便吃早上的碗粿。

這時候侯妃貞特地拿蛋糕過來給大家吃，在這裡真的很謝謝她，還讓她破費。

我們吃完後，繼續前進在台南市區和張曉宇及周曉華她們碰面，然後她們就陪我們騎到了湖內，張曉宇還特地買一堆飲料過來，滿車的飲料，看的我好慌啊😅

在這裡也很謝謝她。接著我們一路騎到了湖內，雷米的老婆Chiang Kuai特地來跟我們見面，我好開心啊，她還體貼的送我一條舒緩霜，在這裡也很謝謝她們。

到了工業區之後，因為電視台要錄影，因為不知道要錄多久，所以我便請玉庭先載小編和比比回家，剩下辛苦的冠廷留下來陪我。

當錄完影之後，天空下起了大雨，然後我們就一路淋雨回家，因為想記錄到家的過程，所以我便請冠廷幫我直播，但因為剛好是下班時間，又在下雨，路上車子很多，我想叫冠廷專心開車，就由我自己來直播，就這樣子慢慢的騎回家，到家後，冠廷也幫我把車子上的東西，搬到樓上去，我們也終於結束了這十二天的行程。

再一次謝謝冠廷的幫忙和救援，最愛你了🤗。

回到家當然沒有人歡迎我啊！只有一堆的東西等我整理，和一直鬼叫的孩紙。

因為浴室整修還不能洗澡，天啊！我在錯愕中結束了我們的行程。

謝謝這十二天陪騎、陪跑的朋友。

謝謝這十二天幫忙開車的朋友們。

謝謝路上提供飲料餐點的朋友們。

謝謝提供住宿的朋友們。

謝謝銀樓媽祖三太子。

謝謝拍攝的媒體們。

謝謝這十二天幫忙我們的人。

謝謝所有為我們加油打氣的人。