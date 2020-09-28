賽事心得／線上柏林馬20139大挑戰 頭目護衛隊
關注馬拉松的跑者一定知道2:01:39 者數字的意義。
她是目前全馬世界紀錄，在柏林馬拉松所創造。
在今年各大馬陸續取消改成線上馬後，20139 Challenge 成為柏林線上馬的挑戰。
在殘念無緣參與柏林馬後，頭目自製號碼布，開團約定9/27 早上以北門為布蘭登堡大門，
20139 的終點。而且風雨無阻
一早的北門23度，下著微雨。天氣甚涼。雖是適合長跑，但也須注意保暖。
這樣的天氣能一早來陪跑，也是真愛了。XD
但果然是 風雨來作伴
頭目早已準備就緒
6:00 準時出發
先來對錶
出發
往北門河堤方向前進
此時雨勢漸大，河濱人車稀少。剩下少數防水跑者一起互道早安加油。
大稻埕
敦煌水門
無畏風雨繼續前進
折返點
回程的雨勢又更大了些，但反而有無畏的浪漫。何時的妳會在大雨傍婆之下奔跑呢？
出國比賽，國旗是標配
頭目今天妳是主角
這個雨勢之大，真的是真愛陪跑
回到市區。準備衝刺
看到終點。此時已忍不住淚水。(模擬 北門 == 布蘭登堡大門)
拿出國旗準備衝線
此時的心情已分不清臉上是淚水還是雨水
連旁邊的公車都幫我們加油
哦，衝線了
披著國旗有著滿滿的驕傲
到了。 2:01:39 秒
雖然只是模擬的線上馬，但這一刻依然是感動滿滿
在這濕冷的天氣竟然有這麼多妹子陪跑者
剛好即將是光輝十月，跟著國旗一起入鏡
這一刻我們想像著在柏林的賽道，接受大家的歡呼
當然賽候補給是不能馬虎，畢竟我們也是'偽出國'比賽。
來一碗熱騰騰的牛肉麵
這牛肉銷魂阿
在周日清晨的大雨中我們一群人，實踐著我們許下的承諾。
妹子陪跑團
視頻全紀錄。
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