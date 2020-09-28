賽事心得／雨天戶外越野跑 高達100%的出席率！

辦戶外活動最擔心的就是下雨，除了做好雨天備案，還是難免遇到低於標準的出席率。今天在文山區貓纜貓空站，由老虎牙子贊助的【跟著超級野人跑秘境】越野跑體驗活動，今日早上8點30分起跑時，有高達100%的出席率!!

本次活動由兩位不同領域的台灣第一好手領隊，越野一哥 -周青與超級鐵人 – 謝昇諺，兩位首次跨界合作設計秘境路線，不到一個月即吸引近500人線上免費報名，最終選出10位好手共同參與。

本次活動路線有經過知名網美景點 – 【銀河洞瀑布】為一大特色，前段地形較為平坦，但後半段則增加了難度較高的爬坡路線，並且經過石階與溪谷，加上今天台北100%的降雨，路程更加不易，讓每一位參加者即便全身濕漉漉仍大呼過癮。活動還有邀請賽道上的紅衣天使-AED Runner 陪跑，讓參加者更安心，而賽前參加者皆有飲用老虎牙子無糖2X有氧氣泡飲，提供大家瞬間補氧的能量，1小時後陸續完成6公里的越野跑，還能享用當地美味的豆花，以及減醣天后花花老師客製的舒肥嫩雞餐!!【跟著超級野人跑秘境】的參加者都很重視這次可以跟雙一哥們近距離跑在秘境中的機會，還有老虎牙子隨時補給、美味豆花以及減醣便當，難怪會有100%的出席率。

老虎牙子今年邁入30週年，為全球第一個以有氧為核心的健康品牌，強調有氧對於運動專注度與表現提升的幫助，這次透過品牌與越野跑活動的結合，特別邀請越野一哥周青來帶領，周青日前剛拿下棲蘭100公里的台灣第一，對於台灣山林與越野運動相當熟悉且充滿熱情，另一位則是活躍於鐵人三項的超級鐵人謝昇諺，多次拿下國內鐵人賽冠軍與第一屆全運會鐵人三項金牌，近年也開始嘗試越野跑，讓兩位運動明星與熱愛跑步的跑者們感受到讓身體有氧對於運動表現的重要性，同時也推動越野跑這項充滿挑戰與富有大自然魅力的戶外運動；老虎牙子總經理高偉淳表示，未來會再多多舉辦或參與戶外運動，邀請民眾平日就可以飲用老虎牙子來提高身體的攝氧量，並且要搭配健康運動，增強免疫力，常保身心健康!