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賽事心得／棲蘭25k越野跑 幸運跑出女總二

運動筆記 / Lyera

擱置了環島影片很久沒上傳，結果就這樣過了一個月，來到了期待已久的 #棲蘭越野25k 比賽。這故事告訴我們：時間若白駒過隙，要珍惜時間共勉之。哈哈哈哈哈好，認真。

Q: 為什麼想來跑棲蘭越野？

A: 因為看了2018的nat geo 紀錄片【透視內幕：棲蘭秘境馬拉松】，被台灣越野王子周青的英姿所征服XD 以及台灣山林真的好美好美，心想必須身臨其境，感受其魅力。於是看到報名資訊釋出不管三七二十一就揪了一群人入坑🙃選25k是想先好好活著回家 ：）

Q: 賽前如何準備？

A: 說實話，我沒有認真的計畫。🐯跑量只有維持週間的河濱輕快跑10-15k（沒有輕鬆因為我會喘），週末的LSD盡量選山路多練習。🐯越野跑技巧沒有針對越野技術訓練。但有認真上跑者肌地的肌力課 （謝謝教練❤️）🐯在台北主要跑過的山路路線（大部分還是柏油路）：1. 熊空 21-22k2. 劍中劍 18k3. 崇德街 7-10k4. 陽明山二子坪 3-4K5. 仙跡岩 3-5k建議有機會要去多跑土桱石子路草坪訓練腳感和上下坡技巧。另外我沒去練到但推薦的路線：天母古道三貂嶺-侯桐不厭亭貓空有興趣再寫一篇整理。喔 還有跟越野王子周青握手and合照沾一點越野氣息(x)

見到偶像周青本人啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊心裡面一萬個澎湃

Q: 裝備？？

A: 因人而異，供參考。

從頭到腳：帽子🎩NB運動透氣帽運動眼鏡🕶️ Ziv上衣🎽DOMYOS跑步背心水袋背包🎒Nathan Fireball 2L腰帶🌟Compressport寬版腰帶短褲👖Compressport可調式雙層飄飄褲壓縮腿套🦵Compressport機能壓縮腿套襪子🧦C3fit五趾襪越野鞋👟Salomon Sense Marin

Q: 補給？？

A: 因人而異，供參考。

帶在身上：🍬in鹽糖：開賽前吃、有預感快要抽筋就吃、覺得很難過也吃☕️32Gi咖啡因：13k、19k（我對咖啡因的反應不錯，不會嚴重心悸，嗑完2包+早上一杯咖啡，晚上還是可以睡）🍶威德in果凍：MultiVIT 1包🍶FIN運動飲料250cc補給站🍉西瓜礁鹽（本日最好吃）+ 🍌香蕉

Q: 說說比賽過程

A:到開賽前10分鐘，頭還有輕微眩暈（開車的大哥想演頭文字D）。上完廁所，跟夥伴們一起拍照後，便移動到起跑線上。回到山林裡總是很感動，心慢慢平靜下來了。“天啊！我終於來到棲蘭了！！！一年前看的賽道影片現在就在我眼前。” 心中按捺不住的興奮，躍躍欲試。跟夥伴們約好，我們回到終點就先傳訊息報平安。開賽前主持人嚷嚷說了很多，但我都沒聽進去了，一直很期待等等會見到的風景⋯⋯“5 4 3 2 1⋯碰！” 開始了！

0～7.1km無限上坡石子土徑。一路上幾乎都是杉木參天，偶有被和煦的陽光照到。氣溫24-26C，跑起來真的很舒服。平時上坡練不夠加上自己的心急，一直抓不到節奏，心率衝到178-180很喘。在3k被女總一超越之後，就一路跑走上去。原則：上坡快走，平路盡量跑，節奏要穩不要快。7.1～10km經過補給站後就是大約2k的平緩土徑，可跑度較高。慢慢接近神木園區，坡度變高。10～13.5km神木園區繞圈圈。

這裡都是木板搭起來的步道+土徑。奔跑在參天大樹中，聞著杉樹香，享受輕霧飄邈的冰涼。這裡的賽道路標相對少，大概跑了300m才看到一個指標，路線標示不清楚，希望能改善。真的一不小心會miss。我一直懷疑自己走錯路還一直大喊有人在嗎結果沒有人理我 /___\ （可能林中有人在呼喚有點可怕所以大家沒有回我XD）反正跟一些夥伴糊裡糊塗找到向上的出路，爬了近上百的階梯，屁股大腿真的很酸。13.5～16.3km沿原路返回原本的7.1k補給站。

剛剛下坡下很爽的路段現在全部變成上坡🙃經過神木園區的混亂上下階梯洗禮後，乳酸開始堆積了，上坡我都用走的。這段真的非常厭世。我從彥博、晏慶、周青、Lisa、Jay、蕭昱所說的話以及親友們的名字全部回憶一遍，還有一直問自己：可以跑嗎？如果可以，跑。就這樣嚕回補給站。16.3～23km沿原路返回。一路下坡的石子土徑，沒什麼就開心去飛吧。這次下坡我有注意雙腳的落地，盡量輕快，用意念想像臀肌發力核心穩定支撐好自己。到剩1.5k的時候，工作人員說，快到了你可以的，我就認真飛跑了。真。的。很。爽。

比完賽感覺很不真實，第一場越野跑就這樣結束了。很幸運撿到了一個女總二，而夥伴們都有好成績，替他們感到驕傲。

很感謝夥伴們的鼓勵和支持，這趟旅程真的很開心。

Q: 賽後檢討？

A:我超棒的哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，給自己鼓勵哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈開玩笑，其實有很多可以改進的地方：1. 要學會用gpx，offline maps，可以減少自己迷路的時間。2. 上坡節奏要穩不要急！！平路不要走盡量跑，下坡穩穩跑。3. 補給策略應因地形而調整，不是用平路賽事做參考那麼簡單。台灣山林真的很美，希望更多人可以感受到這份美。謝謝我的夥伴們：Vita，Kevin麻，BB，Billy，Ellen，小楓，Jarvis！

越野跑

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