賽事情報／2020礁溪溫泉馬 在地味濃厚的溫暖賽事

2020 礁溪溫泉馬拉松開始報名囉！進入路跑季節，跑者們的鬥志已熊熊燃起。即將邁入第九屆的礁溪溫泉馬，一屆比一屆踴躍，主辦方也使出渾身解數，準備帶給跑者們與在地鄉親嶄新的體驗。今年度的礁溪溫泉馬拉松將在 12 月 5 日於礁溪國中起跑，歡迎跑者透過雙腳親自探索礁溪之美！

這場有「最溫暖賽事」之稱的礁溪溫泉馬，從主視覺開始就能感受到賽事的特色及質感。特別採用「禪繞畫」的技法作為視覺主軸，結合自然景觀、跑者意象、溫泉池畔的意象，交纏疊繞出一幅生趣盎然同時又清涼颯爽的景緻，準備吹起路跑賽入冬的第一聲號角。如果你還沒開始著手安排冬季跑旅計畫，不妨就將礁溪馬作為你的第一站吧！Let’s go~~~

完賽獎牌

獎牌牌面採用前衛的藍金配色，讓你高調大方的隨處展現完賽的驕傲，全馬組、半馬組、健跑組也分別運用礁溪馬代表色藍、橙、綠來設計織帶，跟獎牌的主色呼應，一氣呵成。

礁溪馬完賽獎牌風格簡約又不失質感，值得跑者珍藏（圖片來源：筆記實業）

賽事紀念毛巾

講到賽事絕對少不了紀念毛巾啦～高雅的藍白雙色明暗對比，將「less is more」的設計精神完全發揮，就算是進行平常的自主訓練，也絕對是帶得出場的時尚單品。

賽事紀念毛巾實體展示（圖片來源：筆記實業）

賽事紀念衣

背上的幾何主視覺特別加入了青、綠來點綴，多了分清新氣息，也讓礁溪一向引以為傲的山林、溫泉、活力的意象一下子鮮明了起來！近年懷保意識的抬頭，礁溪馬與環境永續共榮決心也不遑多讓，運用「循環經濟」的概念投入至賽事當中。紀念衫採用「S.Café®」環保科技咖啡紗，生產時減少碳排放，不使用溶劑，廢物再生，同時兼顧機能實用性，抗汗抗曬，享受大自然的洗禮時，也回饋大自然。

賽事紀念衫採用環保材質的咖啡紗，響應節能減碳（圖片來源：筆記實業）

完賽外套

完賽外套與完賽衣都採用了一體的設計理念──環保、節能、實用，整體採用清爽的藍綠色作為主色，又潮又醒目，道路上的安全就交給它來維護吧！

半馬及全馬跑者皆可獲得一件簡約兼具時尚的風衣外套（圖片來源：筆記實業）

初馬獎盃及得獎獎盃

有別於以往常見的獎盃形式，礁溪馬的初馬及得獎獎盃特別設計了透明的盃身，傳統的玻璃工藝在此有了全新的詮釋，如果你也是個征戰各大路跑多年的跑者，那你就絕不能錯過礁溪馬的獎盃，它絕對會是你的眾多收藏中，最吸睛的一座。

礁溪馬獎盃有別其他的傳統樣式，以酒杯的方式呈現（圖片來源：筆記實業）

如果你需要腎上腺素來沸騰你的血液、如果僅僅是完賽對你來說根本只是牛刀小試、如果在漫漫的選手海中你難逢敵手，那麼今年度全新的「半馬衝刺王」以及「全馬爬坡王」獎項就是為你而設！保證讓你的鬥魂瞬間點燃！

「半馬衝刺王」及「全馬爬坡王」規則說明 「半馬衝刺王」當日上午 8:00 前完賽，補給站（CP7）至終點區間取男女第一名，贈綠衫一件及特色獎盃一座。

「全馬爬坡王」當日上午 10:00 前完賽，取補給站 CP9 到 CP10 區間男女成績第一名，贈送紅點衫一件及特色獎盃一座。

當你為自己贏得「半馬衝刺王」、「全馬爬坡王」的頭銜後，將會獲得礁溪在地陶藝班傾注心血的手作獎牌為你熱情喝采。搭載眾鄉親的心意，一起應援你的下一場礁溪馬！這回由宜蘭吳沙文化基金會所支持的吳沙社區陶藝班指導老師，同時也是壯圍國小校長的徐博正親力親為，一路從設計、捏製、陰乾、素燒、上釉、釉燒一手包辦，把在地的溫泉形象與路跑精神合而為一，縮寫 I、L、S（宜蘭運動）在校長的巧手下化成跑者栩栩如生的動態縮影，仔細端詳，也許能窺見當年吳沙開蘭那番披荊斬棘的精神。

半馬衝刺王（左）、全馬爬坡王（右）的紀念獎盃為在地吳沙社區陶藝班所製作，極具收藏價值（圖片來源：吳沙社區陶藝班）

特色獎盃皆由礁溪在地吳沙社區陶藝班指導老師徐博正親自製作（圖片來源：吳沙社區陶藝班）

礁溪馬不斷從跑者的角度出發，每一年都在自我突破，成功帶領初心者、老朋友一起跨出舒適圈。來到礁溪以跑會友，問候自然，「礁溪溫泉馬」值得你身歷其境的反覆咀嚼。這風光明媚的小鎮、慢活悠然的氛圍、美不勝收的私房景點，說不定都會讓你重新改寫對礁溪的定義哦！

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