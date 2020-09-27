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賽事心得／幾經波折的太平山初馬 被隊友不離不棄撈回終點

運動筆記 / 王綉雯

經歷腳傷還有疫情影響...本來應該在去年9月就該完成的初馬...終於跑完了

超級感謝這段時間 用心陪伴鼓勵我的朋友們

沒有你們我堅持不下去 陪著超慢的我⋯辛苦你們了

50歲才開始運動 但總是有一搭沒一搭

加上去年腳受傷後才知道 我的膝蓋也退化中

因為疫情賽事一再取消 初馬一延再延 這原本是第5場的卻變成初馬

一早出發太陽高照陡上陡下的山路

讓我在10K時就有點想放棄

在見晴牌樓前己經在強顏歡笑了

大家哄著我...上到翠峰湖回來就輕鬆了

但那些坡⋯真的好長好長

尤其是最後的一小時 大雨無情的落下

原本沉重的腳更沉重了

還好在大會時間6:46時被不離不棄隊友們撈回終點

大家一起手拉手進場...終於完成這老天爺指定的初馬

美美的賽道時而出現的繚繞雲霧.. 其實消除了不少疲累感

53歲的我終於完成我人生初馬 ...我辦到了💪

謝謝我的星星部隊...有你們真好

回來還有未能陪我初馬的朋友們訂制的初馬牌..真的好感動

這會是我一輩子最難忘的回憶....

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