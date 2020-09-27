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賽事心得／幾經波折的太平山初馬 被隊友不離不棄撈回終點
經歷腳傷還有疫情影響...本來應該在去年9月就該完成的初馬...終於跑完了
超級感謝這段時間 用心陪伴鼓勵我的朋友們
沒有你們我堅持不下去 陪著超慢的我⋯辛苦你們了
50歲才開始運動 但總是有一搭沒一搭
加上去年腳受傷後才知道 我的膝蓋也退化中
因為疫情賽事一再取消 初馬一延再延 這原本是第5場的卻變成初馬
一早出發太陽高照陡上陡下的山路
讓我在10K時就有點想放棄
在見晴牌樓前己經在強顏歡笑了
大家哄著我...上到翠峰湖回來就輕鬆了
但那些坡⋯真的好長好長
尤其是最後的一小時 大雨無情的落下
原本沉重的腳更沉重了
還好在大會時間6:46時被不離不棄隊友們撈回終點
大家一起手拉手進場...終於完成這老天爺指定的初馬
美美的賽道時而出現的繚繞雲霧.. 其實消除了不少疲累感
53歲的我終於完成我人生初馬 ...我辦到了💪
謝謝我的星星部隊...有你們真好
回來還有未能陪我初馬的朋友們訂制的初馬牌..真的好感動
這會是我一輩子最難忘的回憶....
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