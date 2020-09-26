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帶小比跑旅台灣／第三屆炳翰公益路跑 跑步就送鴨

運動筆記 / 陳嘉齡

在上星期六參加完安康高中強行遠足完之後，回到飯店我整個人累到吃不下東西。

幫比比洗完澡後，我便早早入睡，因為半夜就要前往礁溪參加賽事。

半夜三點我便從台北出發，開了一個多小時的路程之後，終於到了今天參賽的地方「龍潭湖」。

一大早，會場沒什麼人，志工還在準備，因為沒有認識的人，所以我就一個人呆呆的在舞台前面，看著大家走來走去。

好不容易遇到幾個認識的跑友，大家拍完照也各自散開，因為他們要拼凸台，所以我也就不打擾他們，讓他們好好去熱身。

今天參加的人數大約有6800人左右，絕大部分都是為了櫻桃鴨來的。

不論那個組別，只要完成後，就會送你一隻櫻桃鴨和一盒人篸花茶，而且主辦還會把所有參賽的費用，全部捐給創世基金會，這麼佛心的賽事，當然要來參加了。

鳴笛聲響起，大家陸續出發，因為參賽的人很多，所以大部分只能用走的，剛開始時，Joanna Lien和我一起走，因為她之前來過，所以一路上她就跟我介紹景點，我們走到一個固魚產卵的地方，她說固魚會順著魚梯爬上去產卵，然後再回去水裡。

繞著湖跑一圈大約是3K，到了湖的入口，因為沒什麼風景可以看，所以我們就各自分手，開始奔跑。

因為宜蘭的空氣很好，我也跑的很開心，沿路也遇到跑友各自呼喊加油。

只不過，有更多的人看到我，都大喊我的名字，害我很不好意思。

補給站的補給很簡單，有餅乾和運動飲料和香蕉，降溫水也不缺。

直到快到7K左右，彎進去一間廟，我抬頭一看，天啊！什麼鬼，救命啊！昨天爬坡還爬不夠嗎？只不過，既然來了，還是要咬牙把它給推完。

這時候，來了一個好心的跑友李青芳，她原本已經折返了，因為怕我一個人推會很累，又特地回來幫我推比比上坡，推到上面我又看到玄天上帝在招手了，阿娘喂，這是什麼路線啊！快累死了。

上去上面，補給站的食物多了幾樣，我先幫比比灌水，然後吃了二串丸子，喝了幾杯水，又急忙的下山準備回終點。

我們二個人一路上就說說笑笑的沿途聊天，過沒多久，她先生從後面過來，還笑她怎麼跑那麼久，害我很不好意思，因為我讓她的時間耽誤了。

在這裡真的很感謝她，還讓她跑了她這輩子最多的里程數，真的真的很不好意思。

終於後面我們回到了終點，我們也拍照留念互相道別，期待下次賽事見。

在此也恭喜陳文蓮姐姐，吳孝哲弟弟，月司特上凸台。

再次謝謝青芳的幫推和陪走。

謝謝志工的交管和服務。

謝謝九妹的講解，讓我讓了解這麼美麗的地方。

謝謝一起拍照的跑友

#2020第三屆炳翰公益路跑

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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